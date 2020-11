Post di insulti al mare di Rimini, storica condanna per un turista

Pubblicato il 23 novembre 2020 | 15:43

Il mare di Rimini contestato

Il post: «Avete un mare pieno di m...»

La sentenza del giudice: diffamazione

Una denuncia condivisa da diversi operatori

Il turista può presentare ricorso, ma rischia una pena superiore

Fenomeno post diffamatori, TripAdvisor il primo responsabile

Obiettivo: difendere la reputazione e denunciare

rriva unache fa ben sperare per quanto riguarda la questione dei post denigratori e offensivi nei confronti di. Ildiinfatti ha condannato a un mese di reclusione, ridotto a 15 giorni, trasformabili in 1.125 euro di multa, ossia 75 euro per ogni giorno di prigione, undi 41 anni che sui social aveva scritto un commento fortemente negativo sulla qualità del mare di Rimini.Laera partita il 19 agosto 2019 da, presidente di Federalberghi Rimini, che aveva raccolto le segnalazioni di diversi operatori turistici i quali avevano letto sui social il post del 2 agosto in cui il "leone da tastiera" scriveva: "Avete ilpieno di m... e batteri!!! Sfigati! Fate il bagno nella m... mandateci i vostri in quell’acqua di m... e andateci pure voi porci arraffoni!!! Voletetre mesi all’anno e stare bene tutto l’anno fannulloni!!! Noi turisti in sta m... di fogna non ci vogliamo venire più".Parole che ilha considerato dal punto di vista giuridicoin quanto avrebbero offeso «l’onore, il decoro e l’immagine della categoria degli albergatori e operatori turistici di Rimini, riuniti nell’associazione sindacale di categoria, con l’aggravante dell’uso del mezzo della».condanna - ha detto la stessa Rinaldis - quell’uomo aveva diffamato il lavoro e l’operosità dell’intera riviera. Da lui mi aspetto quantomeno delle pubbliche scuse».«La querela per- spiega l’avvocato- non è stata presentata dalla Rinaldis quale singolo albergatore ma come categoria, nei confronti del 41enne forse in vacanza qui in quei giorni». Ilha chiesto al giudice per le indagini preliminari l’emissione del decreto penale di condanna. Il che è avvenuto. Una sorta di “procedura semplificata».Ilpuò presentare ricorso, chiedendo un processo pubblico con dibattimento. Ma il giudice potrebbe ovviamente decidere per una pena superiore. «Valuteremo con l’avvocatose chiedere il risarcimento anche civilistico - aggiunge Rinaldis - se farà opposizione ci costituiremo parte civile. Sono contenta di aver difeso con successo, con il nostro legale, la città e la riviera da un attacco gratuito e ignobile. Mi auguro serva daper tutti gli, gli odiatori del web e i leoni da tastiera che si ritengono superiori o immuni rispetto alla legge e al rispetto delle persone e del lavoro altrui».Il problema di post di questo tipo è in costante diffusione e molteplici sono le piattaforme sulle quali si manifesta il reato.è senza dubbio quella che più ha danneggiato l’immagine dicon l’aggravante di fungere da alleata deglivista la totale assenza di controllo dei post, la mancata difesa deio degli albergatori e, addirittura, la cattiva abitudine di pagare per ricevere fasulle. L'ulteriore aggravante, che aveva avuto l'effetto di una coltellata alla ristorazione, era stata la partnership tra la Guida Michelin (un tempo la bibbia della ristorazione) e TripAdvisor, segno di come la cucina "vip" rischia di piegarsi definitvamente alla logica degli alogritmi.Se non altro, su social comei protagonisti di questa becera usanza sono rintracciabili più facilmente. La speranza è che i tribunali continuino a emetteredi questo genere e che albergatori e ristoratori si uniscano per denunciarle. Soprattutto in momento di “magra” come questo, anche difendere laè un elemento da non trascurare.