Più set cinematografici in Veneto per rilanciare il turismo: si punta all'effetto Montalbano

Pubblicato il 27 novembre 2020 | 12:49

Confturismo e Veneto Film Commission, un patto per rilanciare la regione

o scenario attuale è daper crisi e timore; dase invece si passeggia per le strade delle città italiane, dove solo chi ha stretta necessità di muoversi può circolare. Ma l’intenzione dellaè quella di ricreare un’atmosfera da “dolce vita” nelle principali località da in modo che gli amanti del cinema possano farsi conquistare dalle atmosfere venete e desiderare di tornarci in prima persona, spingendo così ilL’idea è diche si sono unite per promuovere il territorio regionale in chiave cinematografica aggiungendo alle classicissime Cortina (con tutto il filone dei Cinepanettoni), Verona e Venezia (con James Bond e Mission Impossible) altre località meno note, ma ugualmente meritevoli di un film.Il Veneto gioca la sua partita sul fatto che in regione si può godere di: la città, il mare, la montagna, la collina e il lago. La regione inoltre non è nuova a iniziative eclettiche come questa: all'inizio dell'estate aveva anche progettato una ripartenza affidata ai social e a influncer veneti tra i più noti per invitare i turisti a visitare il Veneto L’effetto che si cerca di generare per trascinare un settore, quello del turismo ma anche quello del cinema, in grave difficoltà è simile a l’che la Sicilia - con Ragusa in primis - ha sfruttato grazie al successone del Commissario sul piccolo schermo ormai da anni. Tra il 2014 e il 2016 la solaha visto incrementare del 48% le presenze turistiche.«Il Veneto grazie a Cortina, Venezia e Verona ha già una storica presenza nelle programmazioni delle compagnie cinematografiche mondiali - ha detto, presidente di Confturismo Veneto - questo accordo confido ci possa consentire di ampliare la scelta delle località a tutto il territorio regionale».«Sono certo - ha detto, presidente della Fondazione Veneto Film Commission - che questo accordo accompagnerà già in un prossimo futuro il rilancio del comparto alberghiero e uno sviluppo impetuoso delle produzioni cinematografiche e dell’audiovisivo, un sodalizio che porterà alla valorizzazione di tutto il territorio».