Sacrificio, dedizione e inventiva La follia creativa di Errico Porzio

ome ogni anno il(società nata per dare sostegno e fornire strumenti e strategie di business alle imprese del Food&Beverage) assegna il Premio a produttori, professionisti,e albergatori che si distinguono nel settore Horeca per proposta,o sentimento imprenditoriale. L’obiettivo è dare il giusto risalto alle Maestrie italiane e alla loro attività. Questo concetto è stato sviluppato per dare continuità ale cui origini risalgono all’alba della società e della necessità espressiva umana.In questa particolare edizione, però, non è stato pensato di premiare unma bensì l’interadella ristorazione, della produzione e dell’: questo pensiero ha raccolto il consenso all’unanimità della giuria che ha consegnato simbolicamente ilad un distinto professionista, come ambasciatore di questo gruppo.La Rappresentanza della Parte Virtuosa della Categoria è andata a chi, in seguito aled in questo anno di crisi, si è distinto per delle attività inconsuete: la giuria ha individuato nel pizzaioloil simbolo di un settore perché, in un mondo dove i segreti delle Maestrie vengono ancora “nascosti”, Porzio ha invece condiviso ed utilizzato iper svelare tecniche e ricette, incentrando così in modo folle e non banale la comunicazione sulla divulgazione e sulle persone con le quali interagisce invece che su se stesso, in totale controtendenza al trend dei social.Le motivazioni del riconoscimento sono racchiuse nello spirito die diche questi settori imprenditoriali stanno mettendo in campo per compiere l’evoluzione necessaria per far ritornare il turismo e la sua filiera un asset fondamentale per l’economia italiana.