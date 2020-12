Domino's Pizza sbarca a Roma con l'apertura di tre nuove pizzerie

Pubblicato il 10 dicembre 2020 | 14:04

Tre nuove pizzerie a Roma per Domino's Pizza

«Consegna a domicilio e asporto rapidi e puntuali»

Lancio di nuove "Ricette d'autore"

sbarca acon l’apertura di, la prima delle quali il 10 dicembre in zona Marconi (Via G. Cardano, 82). Le nuove aperture rappresentano un ulteriore fiore all’occhiello dell’espansione nel Paese che è proseguita anche nel 2020 durante lae che porterà la rete di ristoranti Domino’s a 34 unità nel Nord e Centro Italia.Proprio nella, quindi, passa la prossima sfida della catena, che per la prima volta arriva con i suoi prodotti di eccellenza e successo internazionale nel, confermando le ambizioni di continua e capillare crescita sul territorio., presidente di Domino’s Pizza in Italia, ha spiegato: «Queste nuove aperture ci rendono particolarmente orgogliosi, perché rappresentano un momento importante della nostra crescita, in linea con lo sviluppo sull’intero Paese. Anche a Roma vogliamo infatti portare il nostro binomio vincente: prodotti di altissima qualità e uno straordinario servizio dirapido e puntuale. Un modello che ha reso Domino’s Pizza leader mondiale fra le catene di pizzerie».Learrivano a qualche settimana dalle recenti inaugurazioni dei ristoranti die a poco più di un mese dal lancio delle nuove “” di Domino’s, le pizze esclusive ideate dallo chefcon ingredienti Igp e Dop di eccellenza italiana, che affiancano le iconiche pizze “”, vendute dalla catena in tutto il mondo e personalizzate per i gusti italiani.