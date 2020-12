Sit-in di protesta all'Abetone, Anef non ci sta: «Mai interpellati»

Pubblicato il 28 dicembre 2020 | 19:04

Valeria Ghezzi, presidente Anef - foto: sciaremag.it

on glie il, la stagione deglista soffrendo. Per questo, con Ristorazione Italia, Tni Italia, insieme a Federfuni e Collegio maestri di sci della Toscana hanno organizzato per martedì 29 dicembre all'Abetone, a Pistoia, un. Sit-in ora rinviato dagli stessi organizzatori. Nell'annuncio ufficiale, recentemente diramato, compariva tra chi organizzava la protesta anche, che tuttavia ribatte: «Non abbiamodell'associazione utilizzando nella locandina della manifestazione. Anef ha creato un dialogo con il Governo e tutte le istituzioni, anche locali, che stanno lavorando perdei nostri impianti». Così si è espressa la presidente di Anef,La presidente Ghezzi, in merito alle ultime novità emerse dopo le comunicazioni del Cts sul protocollo per le aperture degli impianti, ha confermato la volontà dicon le istituzioni, per giungere a una soluzione utile per tutto il. Aggiunge la lamentela di non esserein programma all'Abetone.«Gli impianti - prosegue Valeria Ghezzi - sono indispensabili per l'economia del sistema montagna del Paese, sempre però che lelo consentano. I nostri associati stanno cercando di porre in atto tutte lenecessarie a rispettare le regole che il Cts sta validando assieme alla, in modo da riuscire a riaprire gli impianti nel totale rispetto della salute degli utenti e dei dipendenti».«Purtroppo - prosegue - la chiusura forzata di marzo scorso e la mancata apertura di questo dicembre hanno causato unimpossibile da sanare anche con un’apertura immediata. Un danno che va ben oltre le società impiantistiche rappresentate da Anef e che arriva a comprenderedella montagna alta con gli, ie le, senza dimenticare tutte le aziende agricole e silvo-pastorali, per le quali ilrappresenta comunque una risorsa nel corso della stagione invernale, durante la quale, in assenza di turismo, diventa impossibile pensare a qualsiasi forma di attività alternativa».«A questo punto diventa indispensabile riuscire a collaborare con tutte le istituzioni, e in particolare il Governo nazionale e lanello specifico, in modo da poter riuscire a trovare forme di ristoro che possano permettere di aiutare chi vive e lavora nei territori montani. Tra l’altro, in questi giorni affrontiamo un’eccezionale ondata dicon precipitazioni nevose che non si vedevano da anni e che, purtroppo,, creanoa tutti coloro che si stanno adoperando per permettere la sopravvivenza dell’economia di montagna».«In relazione alla manifestazione rinviata, abbiamo il massimo rispetto di tutti i colleghi e gli operatori del settore che vogliono manifestare il disagio per una situazione molto difficile in cui regna l’incertezza, ma».