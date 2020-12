L'appeal della delivery a Capodanno: dai mini-menu al fine-dining

Pubblicato il 31 dicembre 2020 | 11:39

La delivery conquista per questo ultimo dell'anno





arà unda. O da. Passando in lungo e in largo per l'Italia i, settore messo in grande difficoltà dalla, si aggrappa ai nuovi metodi di servizio (asporto o), facendo i conti con ordini che non possono per nulla equiparare il fatturato degli anni passati, ma che comunque attraggono il "nuovo consumatore". Nell'ultimo giorno di questo 2020, tra divieti, limitazioni e raccomandazioni , i cuochi prendono i propri clienti per la, sortendo effetti più o meno positivi a seconda della regione.Si comincia dal. Qui i ristoratori, specialmente nel vicentino, sono effettivamente sommersi di. Richieste che alternano ordini di, dall'antipasto al dolce, o semplicemente dispeciale da inserire nella proposta casalinga. Passando da ristoranti a gastronomie si delinea il profilo deldegli italiani per questo cenone: piatti legati alla(salmone, aragosta, capesante, caviale e - visto che siamo in Veneto - l'immancabile baccalà) enon più da 15-20 persone, come pre-covid, ma tarate su famigliole e gruppi ristretti.Anche a il fenomeno della delivery si conferma . Natale è stata un po' la prova del fuoco per pochi audaci, il Cenone di Capodanno sarà invece una vera e propria battaglia: non per altro nel capoluogo ligure, i locali che hanno scelto di fare. Il Cenone di Capodanno da ordinare a casa a Genova potrebbe arrivare a coprireche si farebbero in presenza. Meglio del previsto quindi. Ci sarà più concorrenza, più rider in città, più genovesi che scelgono di non stare ai fornelli.Anche isono pronti per salutare questo 2020 con il nuovo mezzo "delivery". Lo fanno organizzandosi con menuben assortiti, dall'antipasto al dessert, nel segno dell'alta cucina. Da, che replica anche per l'ultima sera dell'anno il suo "[bu:r] a casa": si tratta della gastronomia del ristorante, con un menu ad hoc al quale per l'occasione si può aggiungere mezzo astice in Bellavista.dal canto suo punta su eleganza estrema e sostenibilità di packaging per accalappiarsi consumatori golosi. Ancheha scelto un menu fine dining di altissimo livello: consegna solo su Milano.Se anche a Milano le previsioni di fatturato per asporto e delivery sono migliori del previsto, lafa ancora meglio. La situazione lockdown ha colpito anche i ristoratori dell'isola, naturalmente: anche loro, quindi, si sono attrezzati con servizi di consegna a domicilio per arginare il, registrando un trend dirispetto all'anno passato. Un successo che si ripete questa sera, per dire addio al 2020.