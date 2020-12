Livigno pronto per la stagione invernale con misure, policy e attività

Pubblicato il 06 dicembre 2020 | 14:01

In attesa della riapertura, Livigno ha ripensato interamente alla sua offerta

Cancellazione gratuita per hotel, appartamenti e servizi

Skipass: dall’acquisto online al ritiro "drive through"

Tamponi molecolari e test antigenici rapidi

Non solo sci: attività alternative per vivere la neve in sicurezza

Livigno ha pensato di incentivare tutte quelle attività che non necessitano dell’uso degli impianti di risalita

Check & go: per organizzare al meglio ogni escursione

Livigno winter challenge: raggiungere gli spot meno conosciuti

Shopping glamour e un’enogastronomia d’eccellenza

ettimane di proposte, valutazioni e incontri di tutti gli addetti ai lavori del Piccolo Tibet hanno portatoa ideare novità,preventive per garantire, non appena si potrà, unasullain tutta: una serie diin grado di salvaguardare ladi, monitorare la situazione nella località, tutelare i visitatori che scelgono di prenotare alloggi e servizi da oggi fino a maggio e assicurare, al tempo stesso, unindimenticabile.«Non abbiamo rivolto la nostra attenzione solo agli impianti di risalita: abbiamo ripensatonella sua interezza, seguendo le indicazioni date dal Governo e dall’Istituto Superiore di Sanità per garantire aie agliche scelgono il Piccolo Tibet per la loro preparazione unsempre più, senza rinunciare alle ricche opportunità che Livigno ha sempre offerto e continuerà ad offrire - commenta, Presidente dell’Apt di Livigno - Il duro lavoro di squadra ci ha permesso di mantenere, seppure con alcuni accorgimenti necessari, tutto ciò che già era presente nella nostra offerta e al tempo stesso di arricchirla con proposte, servizi e novità creati ad hoc per far vivere ad ogni visitatore esperienze uniche e indimenticabili. Oggi saremmo già in grado di garantire una piena riapertura in sicurezza: attendiamo con fiducia il via libera per inaugurare al più presto e a tutti gli effetti la stagione invernale ».Così, Livigno presenta le maggioria cui tanto si è lavorato negli ultimi tempi e che permetteranno una riapertura rapida e ben organizzata non appena sarà possibile.Grazie alla collaborazione degli operatori e in collaborazione con l’Atc di Livigno, si è arrivati alla creazione di undidiche permette di prenotare la vacanza nel Piccolo Tibet con serenità eIn base alla formula scelta,aderenti sono contraddistinti da un bollino oro o argento. Le strutture che espongono il bollino oro applicano la politica di cancellazione gratuita per qualsiasi motivo per tutta la stagione invernale, fino a maggio 2021, mentre hotel e appartamenti con bollino argento solo per i mesi di dicembre e gennaio.Policy disi applicano anche ad alcuni tra i maggiori servizi offerti dalla destinazione: è possibile per esempio cancellare gratuitamente lediprenotate tramite le Scuole Sci di Livigno fino alle ore 18 del giorno antecedente la lezione o ancora ricevere un rimborso completo dellogià acquistato in caso si risulti positivi al Covid.L’acquisto online dellonon basterebbe ad evitare code eper il ritiro dello stesso presso le biglietterie convenzionali.Per questo, Livigno ha pensato a punti di ritiro "": una volta completato l’acquisto direttamente online, basterà salire in auto e recarsi con la ricevuta in uno dei, dove sarà possibile ritirare lo Skipass in tutta sicurezza, senza scendere dalla propria vettura e senza creareImportante è tenere monitorata la, giorno dopo giorno. Per far fronte a questa importante esigenza e tutelare così la salute di lavoratori, residenti e visitatori, Livigno si è attrezzata cona cui ci si potrà sottoporre in situazioni di emergenza o incertezza.Oltre che contribuire al monitoraggio constante della situazione sanitaria nella località, ciò permetterà di avere unasenza recarsi nei centri fuori dalla valle.In caso di turisti che risultino positivi al, Livigno si è già strutturata per poter garantire luoghi sicuri in cui gli ospiti possano trascorrere il periodo diPer ridurre gli assembramenti e le code in prossimità degli impianti e lungo i sentieri già disponibili per lo svolgimento di attività senza sci ai piedi, Livigno ha pensato di incentivare tutte quelle attività che non necessitano dell’uso degli impianti di risalita e che da sempre costituiscono gran parte dell’offerta invernale del Piccolo Tibet.Tra queste, oltre allo, praticabile lungo l’anello allestito proprio nel centro di Livigno e già da un mese solcato dagli sci di amatori e professionisti, ci sono anche la, ilsu ghiaccio nella Ice Arena, leo insu, il, loe leNelle ultime settimane, è stato implementato il numero digestiti, da percorrere in totale autonomia grazie alle indicazioni e alla segnaletica, senza prenotare escursioni di gruppo o richiedere la presenza di una guida alpina.Per chi invece preferisce ammirare il panorama livignasco rilassandosi al ritmo di tranquille, c’è il, un percorso di 20 km in neve battuta che parte dal cuore di Livigno e si snoda per l’intera vallata. Le attività sono moltissime anche per i più piccoli: grande novità è il nuovo, in costruzione proprio in prossimità del centro del paese, dove divertirsi scivolando sulla neve fresca con slittino e gonfiabili.Grande successo della stagione estiva appena trascorsa e riproposto per l’inverno è, un modo semplice, veloce e intuitivo perilmigliore per la propria escursione ancora prima della partenza. All’ingresso dei sentieri più frequentati durante l’inverno sono stati posizionati dei pannelli raffiguranti un Qr code: ad ogni escursionista basta inquadrarlo per effettuare il check-in sul sentiero e fare il resto ci pensano l’e il sito web ufficiale.Prima ancora di mettersi lo zaino in spalla, infatti, gli escursionisti potranno accedere alla sezione dedicata dell’App o alla pagina dedicata livigno.eu/check-and-go per verificare in qualsiasi momento l’affluenza sui diversi percorsi e scegliere quello con meno affluenza e più adatto per la loro escursione, per godere della neve del Piccolo Tibet in piena tranquillità.Il Piccolo Tibet è noto ai più per l’ampia scelta e varietà di, per i suoi 115 km di piste e per l’abbondanza die incontaminati tutti da esplorare. Per questo, Livigno ha pensato di portare viaggiatori e amanti dello sport alla scoperta di spot e luoghi poco conosciuti.Un modo per far conoscere sempre più la natura che la circonda, ma anche per sfruttare nuovi percorsi e rendere meno affollati e più percorribili quelli già noti. Ma non finisce qui. Sull’App My Livigno saranno a breve già disponibili i luoghi da raggiungere: una volta scelto e raggiunto uno degli spot, si guadagneranno punti preziosi, assegnati in base alla difficoltà del percorso, per partecipare allaIn palio, weekend per vivere Livigno d’estate, soggiorni di una settimana e skipass da sfruttare per la stagione invernale 2021/2022 e tantissimi altri premi offerti dagli sponsor e dai partner di Livigno.A rendereperfetta e speciale anche per chi non ama lo sport e le esperienze in quota sono la possibilità di unotraesclusivi e la ricca offertad’eccellenza. I commercianti e i ristoratori livignaschi, nel rispetto delle normative vigenti, sono già al lavoro e aspettano impazienti i visitatori.Con l’App My Livigno è possibile conoscere per qualiè disponibile lao ile sfogliare i loro, ma è anche possibile consultare gli orari di apertura di tutti i negozi e scoprire dove trovare i propri brand preferiti con un semplice tap sullo schermo dello smartphone.