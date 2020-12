Un 2020 nero per gli alberghi. Ma Perugia si salva e incrementa i ricavi rispetto al 2019

Primo Piano del 08 dicembre 2020 | 08:30

a crisi degliè acclarata su più fronti e sotto tutti i punti di vista, ma c’è ancora qualcuno che storce il naso, ci crede poco, pensa che glipossano fare qualcosa di più. E, nel frattempo, c’è il Governo che centellina gli aiuti, che risultano irrisori contentini, “mancette” ha detto qualcuno. Poi però ci sono i numeri, quelli che inchiodano ogni tipo di illazione e inquadrano la situazione meglio di qualunque altro ragionamento. La società di consulenzaha lavorato proprio con le cifre prendendo 18 città italiane tra le più vocate al turismo e facendo qualche confronto tra questo 2020 covidizzato e il 2019.La ricerca si è concentrata in particolar modo sul numero dioccupate e sui ricavi che gli albergatori hanno tratto dalla “vendita” delle stesse. Il periodo di riferimento è quello, con i numeri di novembre che ancora non sono disponibili ma non saranno molto migliori della media considerando l'andazzo. Neanche dicembre risolleverà le sorti dato che il dpcm Natale ha imposto misure ancora severe . Le variazioni, in negativo, sono ovviamente da profondo rosso. Le città prese in esame sono: Bergamo, Bologna, Como Laghi, Firenze, Genova, Lecce, Malpensa, Mestre, Milano, Napoli, Parma, Perugia, Reggio Emilia, Roma, Torino, Trieste, Udine e Venezia. Tra queste quella che ha il “delta” maggiore per quanto riguarda le camere occupate ècon un desolante -54%. Subito dietro due grandi classici del turismo comeche hanno perso rispettivamente il 52% e il 49,9% di camere occupate nei primi 10 mesi dell’anno.Tra le città che invece hanno sofferto meno in questo senso spiccache ha perso “solo” il 23%, Lecce che ha ceduto il 25,4% e Parma 32,9%. Oltre alla mera “occupazione” delle camere c’è anche una questione più economica. Str in questo senso ha evidenziato anche i ricavi per camere occupate, sempre confrontandole con l’anno passato. Cominciamo dalle note positive: Perugia è l’unica città che, non solo ha limitato i danni come occupazione, ma ha addirittura fatto segnare un datonei ricavi: +15,7% tra il 2020 e il 2019.segue con una perdita, ma risicata (-3,7%) poi chiude il podio(-9,8%).Tra chi ha pagato il prezzo più caro invece ecco in cima alla graduatoria ancora Mestre (-70,7%), poi riecco(-69,4%) e sul terzo gradino del triste podio(-64,2%).Tirare le fila in una situazione così è compito arduo. Le localitàsono riuscite a sfruttare un’estate che è andata al di là delle più rosee aspettative dato il periodo post-prima ondata e quindi si spiega perché Lecce è tra le meno penalizzate. E la conferma del fatto che lehanno pagato più di tutte arriva dal crollo di Firenze e Roma, dal segno “meno” molto marcato di Mestre che ha risentito dell’assenza di turisti stranieri in arrivo a Venezia, con Milano che invece risulta l’emblema dei viaggi business che sono caduti a picco.Ma il ragionamento si inceppa osservando che Perugia (città d’arte) è riuscita addirittura ad incrementare i ricavi. Perché? Forse la risposta si trova nella voglia degli italiani di trascorrere qualche giorno diin località con un glamour turistico meno spiccato, che siano immerse nella natura, ma che non si affaccino sul mare perché la tentazione dellaci sarebbe, ma con essa il timore di assembramenti sul bagnasciuga. Del resto l’Umbria era ed è la regione che più crede nel turismo “” con la bicicletta e i mezzi di spostamento “sostenibili” a portare in giro i turisti.Nessuno può dirlo con certezza perché nessuno ha la sfera magica per dire cosa succederà nel post-covid, ma è molto probabile che per qualche anno l’offerta perugina risulti molto appetibile agli occhi degli italiani e degli stranieri.Poi ci sono i valori assoluti, quelli che non vengono comparati a numeri di altre città. Sono quelli relativi alla percentuale di camere occupate in una singola città (sempre tra le 18 selezionate dalla ricerca). Numeri impietosi che dicono che nessuna è riuscita ad occupare neanche ladelle camere tra gennaio e ottobre, in media. Chi è andata più vicina è stata Lecce, 41,7%, poi Genova (40,1%), infine Udine (36,4%).Peggio di tutte hanno fatto (anche in questo caso) Mestre (22,4%) e Roma (22,9%) con Milano e Venezia appaiate al terzo posto (26,4% del totale).E nel resto d’Europa come è andata? Non che consoli molto, ma i dati sono in linea con quelli italiani, anzi in alcuni casi anche ben peggiori. Praga ad esempio ha visto l’occupazione delle sue camere crollare del 70,9% tra gennaio e ottobre. Budapest è arrivata a -69,8%, Tokyo -65,3% proprio nell’anno in cui avrebbe dovuto ospitare leMerita una postilla a parte, una delle città simbolo degli Stati Uniti, Paese che a livello globale sta pagando lo scotto maggiore dal punto di vista sanitario. La Grande Mela è riuscita a mantenere il 48,6% di camere occupate tra gennaio e ottobre con una perdita rispetto al 2019 del 43,4%, la più bassa tra quelle selezionate. Merito, anzi colpa, di un’amministrazione che ha fatto spallucce inizialmente e che poi è stata travolta. Ilè importante e dà lavoro a milioni di persone nel mondo, ma in questo caso, forse, era meglio lasciar vuota qualche camera in più…