C'è voglia di pranzo di Natale fuori casa: metà ristoranti già sold out a Roma

Pubblicato il 09 dicembre 2020 | 12:24

onostante il, le, l’anno bruttissimo del coronavirus , c’è voglia di convivialità e. O forse proprio per tutto questo. A dire il vero nel Nord Italia molti ristoranti hanno preferito non aprire per il 25 dicembre , puntando ancora su, senza dunque riempire le sale. Nelper esempio è diverso, anche per quel coloreche è sempre rimasto lì, sulla cartina del, a sottolineare un rischio moderato. E dunque ora c’è il clima per festeggiare al, sempre ovviamente in sicurezza.A Roma metà dei ristoranti sold out per il pranzo di Natale

A fornire numeri incoraggianti per la ripresa del settore, anche in ottica 2021 (terza ondata permettendo) è stato il presidente della Fipe Confcommercio Roma Sergio Paolantoni: nella Capitale «delle circa 7mila attività di somministrazione almeno il 65%, cioè più di 4.500 ristoranti, lavoreranno a Natale», ha detto a Il Messaggero.



Un riscontro più che buono ovviamente, anche perché «il 50% dei locali pronti a lavorare ha già tutti i tavoli possibili occupati». Chiaramente non si parla dei numeri del 2019, ma è già qualcosa.



In famiglia, ma senza esagerare: quattro coperti in media

La clientela è composta soprattutto da famiglie: non nuclei interi ovviamente, solo alcune parti singole: la maggior parte delle prenotazioni infatti non va oltre i quattro coperti.



Soluzioni alternative: domicilio o tutorial sui social

Il presidente della Fipe ha comunque ricordato che il trend «non potrà sanare quanto perso finora», e molti altri locali «si stanno organizzando con il “Christmas box”, cioè un menu da ordinare al ristorante e farsi poi recapitare a domicilio».



Alcuni ristoratori invece hanno puntato sui social: grazie a Facebook o Instagram sono pronti a proporre il menu di Natale da fare a casa secondo la ricetta dello chef di turno. In pratica si pubblica la lista della spesa degli ingredienti da acquistare per poter poi replicare a domicilio la portata. Anche se il “video-tutorial” finale potrebbe essere a pagamento. Un’altra formula alternativa per questo Natale del tutto particolare.