Zona gialla in Sicilia, tornano i pranzi al ristorante: subito entusiasmo, successo e prenotazioni

Pubblicato il 09 dicembre 2020 | 13:01

è diventatae ristoranti e bar hanno potuto tirare un iniziale sosprire di sollievo visto che hanno potuto riaprire almeno fino alle 18. Ac’è stato subito un felice precipitarsi al ristorante, come se le persone non mangiassero da tanto tempo, si è riscoperto il piacere di sedersi in una buona tavola anche se ancora in pochi. Questo ci hanno raccontato iintervistati.Cominciamo da, ristorante una stella Michelin, a Bagheria a pochi km dalla capitale, dello chefe la moglie Laura che riapre solo per i fine settimana da venerdì a domenica con 3 menu, di pesce, di carne e misto, non si propone la carta perché rischierebbe uno spreco e perchè la gente tornando ad un ristorantecome i Pupi desidera gustare più piatti, tra quelli storici che lo hanno reso grande assieme ad alcuni recentissimi, frutto dell’estro e della sperimentazione di Tony che da chef che meriterebbe ulteriore promozione non si ferma sugli allori ma dà sfogo alla sua fantasia, però sempre fondata su basi solide che valorizzano i prodotti di pregio siciliani. Negli stessi giorni propone unsemplificato con i suoi piatti ricreati a mo’ di sushi, un modo originale di poter gustare a casa propria le specialità di Lo Coco. un piccolo ristorante gourmet con nel retro un giardino , da quando è iniziata la zona arancione è chiuso al pubblico e i due bravi chef rimangono in, si è dedicato solo al delivery, e siccome per il proprietario Antonello Amoroso i piatti gourmet non ha senso consegnarli a domicilio, propone piatti giapponesi e orientali: sushi, sashimi, tartare, tempure, nonchè piatti di pesce arricchiti da spezie. Il sushi già da febbraio 2019 affiancava i piatti gourmet. Oggi quindi il ristorante èe rimane solo il delivery che va molto bene in quanto le specialità orientali sono collaudate e già apprezzate anche perchè si usano prodotti pregiati e di qualità: gamberi, ricci, salmone e tonno. Sempre per distinguere il ristorante gourmet di classe, che rimane chiuso fin quando non si potrà aprire a cena, Amoroso aprirà tra pochi giorni un locale destinato solo alla consegna e asporto con appositiche si chiamerà CLAmoroso. nella frazione marinara di Mondello, ha riaperto a pranzo domenica e gli affezionati clienti che conoscono già la bontà dellasi ci sono precipitati come per una liberazione, un represso desiderio di riassaporare cose buone. Chiaramente mancano i, comunquesono abbastanza fiduciosi di riuscire almeno a pareggiare leanche perchè riescono a fare delivery delle loro specialità con un menu adattato alle esigenze di un efficiente asporto servendosi di una nuova app di consegna Fuddapp.com i cui riders consegnano il cibo trasportandolo in speciali box riscaldati oltre che isolati.e Molo Sant’Erasmo i locali dei fratelli Saverio e Vittorio Borgia, con un Bioesserì anche a Milano dove si può fare solo asporto, finalmente sono aperti a pranzo. Bioesserì in tempi normali è un ristorante pizzeria di successo che comincia al mattino a colazione con prodotti freschi homemade. I suoi clienti sono quindi abituati a sedersi nei suoi divani fin dal mattino per cui da domenica hanno visto il locale discretamente affollato e la sera funzionare con una buona, specialmente di pizze, effettuata oltre che con un food-delivery anche con proprio personale.ha il pregio di essere da pochi mesi aperto a bordo mare, per cui specie se il tempo si mantiene buono è molto richiesto. Entrambi sono locali grandi con molto personale, per cui alla fine si riesce solamente a sopravvivere senza apertura serale e senza turisti.Andrea Graziano la panineria di classe e prodotti di eccellenza creata daa Catania, Palermo e Milano, in Sicilia ha riaperto con meraviglia di Andrea che non si aspettava tanti avventori, segnale che la gente ha desiderio di cose buone, di sedersi ad un buon tavolo anche se solo per assaporare panini, ma di eccellenza, e non si può stare in più di 4 se non si è familiari conviventi. Funziona anche la consegna o asporto anche con proprio personale. Invece a Milano Fud rimane chiuso, la situazione sanitaria non è la rassicurante inoltre mancano gli studenti e i fuori sede che costituivano il core business assieme ai turisti. chef patron di Osteria Mercede ha aperto a pranzo tutti i giorni e finora ha potuto notare la buona affluenza e la contentezza dei suoi clienti che hanno potuto riassaporare la sua cucina esclusivamente di pesce. Sono aperti fino alle 17 e fino a quell’ora si può ordinare la consegna. Già dopo le 12 cominciano ad arrivare avventori e il pranzo si può prolungare con tranquillità visto che non c’è la necessità di riattrezzarsi per la cena, diventa una specie di happening tra crudità di mare e pesce appena pescato cotto in maniera da mantenerne il gusto e le consistenze.