Natale, il delivery mette una toppa alla ristorazione ma non basta. Per Fipe il 2020 si chiude con una perdita di 38 miliardi

Pubblicato il 13 gennaio 2021 | 15:14

onostante tutto, ma solo per alcuni e in alcune aree del Paese, il mese die lehanno portato una ventata dial, dando una mano aifortemente penalizzati dall’emergenza. A dirlo è l’ultima analisi dell’Osservatorio di, azienda specializzata nell'archiviazioni mobile di carte di credito, che ha confrontato idi acquisti nei mercati retail di dicembre 2020 rispetto al periodo settembre-novembre.Secondo Stocard, anche la, grazie a, sarebbe riuscita a recuperare qualche punto percentuale a dicembre. Una goccia nel mare, però, se si considera che, secondo le stime di Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi)-Confcommercio, nel 2020 il settore ha perso 38 miliardi di euro complessivi. E in ogni caso un dfato che vale solo per i ristoranti che ovviamente erano aperti.Trend in recupero anche per il numero degli acquisti in altri settori merceologici tra cui i(+71%), il(66%),(+52%) e il(+37%).Nello specifico, secondoi ristoranti avrebbero messo a segno - nel solo mese di dicembre rispetto ai tre precedenti - un +37% di acquisti grazie ai servizi die ai (pochi)previsti dalle disposizioni del Governo. Dato che va pesato tuttavia. Se è vero che tra settembre e ottobre i locali erano aperti al pubblico praticamente al 100%, a novembre gli stessi sono tornati ad abbassare le saracinesche togliendo di fatto un mese al conto del trimestre. Sulle performance di dicembre, poi, va considerato l'effetto festività, con gli italiani che come d'abitudine si sono concessi qualche golosità in più.Come detto, però, i dati evidenziati da Stocard vanno contestualizzati come il tentativo di recupero della ristorazione all'interno di un annus horribilis. La perdita di quasidi euro di fatturato registrata da Fipe a causa delledeiimposte dai dsi sono tradotte ine in una conseguente gravissima crisi dell’intera filiera agroalimentare. «Solo per il mancatodie ildiafferma una rilevazione di- ie glihanno visto sfumare oltre 40 milioni di euro di incassi. E le aziende della filiera agroalimentare hanno perso moltissime vendite die altri prodotti che nei consumi fuori casa hanno un importante canale di commercializzazione, se non il principale. Per effetto della pandemia da Covid 19 la ristorazione toscana ha perso nel 2020 più di 3miliardi di euro di fatturato rispetto al 2019. Peggio di noi solo la(che ha registrato quasi sette miliardi di euro in meno), poi Veneto, Lazio ed Emilia-Romagna, tutte intorno a quota -3,5 miliardi».Sulla stessa linea anche lache sottolinea come lainsia crollata, segnando un -4% a novembre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, per effetto della minor domanda di generi alimentari provenientein vista di Natale e Capodanno.A pesare, oltre al mercato interno, è stato anche il caloagrolimentare dovuto alle chiusure a livello internazionale delle attività di ristorazione; a partire da quelle che puntavano sulla cucina italiana: importante mercato di sbocco della produzione Made in Italy.A subire un taglio del 30% nella spesa a tavola sono stati anche gli appuntamenti casalinghi lungo la Penisola che si sono svolti nel segno della sobrietà e del risparmio, per le limitazioni negli spostamenti e alla presenza di ospiti.«Dicembre è il periodo di massimo incremento di spesa nel mercato retail – ha commentato, country manager di Stocard Italia – Una crescita delle vendite che coinvolge pressoché tutti i, complice l’arrivo delle feste natalizie. Tuttavia, in un anno tristemente anomalo come quello appena concluso, settori come il, ile la, fortemente penalizzati dalla pandemia, si sono particolarmente distinti e per la prima volta dopo diversi mesi hanno registrato un notevole aumento delle vendite. Una buona notizia che ci auguriamo possa rappresentare un segnale di ripresa duraturo e darci speranza per il 2021».Secondo i dati Stocard, la giornata in cui si è registrato il picco di spese è stato mercoledì 23 dicembre, complice anche l’imminente ingresso dell’intero Paese in(avvenuto il 24 dicembre): +47% di acquisti da parte dei consumatori italiani rispetto agli altri giorni di dicembre. L’Osservatorio Stocard ha evidenziato, infine, altri due dati significativi: nel corso del mese di dicembre, rispetto ai tre mesi precedenti, èin maniera considerevole ildei+22%. Parallelamente, sono cresciuti anche gli eventi di acquisto, vale a dire le occasioni che i cittadini hanno dedicato allo shopping: +27%.