Stagione sciistica a rischio. I gestori degli impianti: Servono 4-5 miliardi di aiuti per sostenere le perdite

Pubblicato il 13 gennaio 2021 | 17:21

Gli impianti sciistici rischiano di non aprire

No alle riaperture il 18 gennaio

Perdite da circa 12 miliardi di euro

Valeria Ghezzi: Alto rischo che salti la stagione

e speranze che laparta si stanno sciogliendo come neve al sole. E dire che di neve sulle montagne italiane ne è caduta in quantità che non si vedevano da anni. Una quantità pari alla dose di speranze che i gestori degli(e gli sciatori) nutrono da sempre, ma che ogni volta deve fare i conti con i no dele delcon i suoi decreti.Lo stesso Cts ha autorizzato lo svolgimento dei mondiali di sci a Cortina dall’8 al 21 febbraio «purché si svolgano a porte chiuse», dunque senza pubblico sulle piste o all’arrivo ed evitando che gli atleti rimangano oltre il tempo necessario alla partecipazione alle gare. Ha invece espresso perplessità sulla riapertura degli impianti sciistici fissata al. In realtà, era stato il ministro degli Affari Regionali,, ad anticipare nell’incontro con i governatori la possibilità di far slittare la ripresa «anche perché non possiamo farlo in quelle aree dove invece sono chiuse le scuole».E intanto le perdite economiche si sommano giorno dopo giorno . La chiusura delloha generato una perdita complessiva di 11-12 miliardi di euro all'economia di montagna che ora ha bisogno di almeno 4-5 miliardi di. È questa la prima stima fatta dalla Regioni, secondo quanto ha riferito oggi il vice presidente della Valle d'Aosta e assessore allo sci«Come Regioni diabbiamo presentato i primi dati allo Stato: il comparto montagna in questo periodo ci ha rimesso almeno 11-12 miliardi , questo significa che per un intervento minimo didelle perdite delle società servono 4-5 miliardi», ha riferito Bertschy in Consiglio regionale.Il futuro non è certo roseo, tanto che sembra sempre più probabile che le seggiovie non partiranno. A ipotizzarlo è, presidente dell'Anef, associazione nazionale che riunisce i gestori funiviari: «Il rischio che salti l'intera stagione è più che mai reale, purtroppo. E questa è una veraperché per noi c'è anche il dopo. La nostra ripartenza sarà solo il prossimo Natale. Si tratta di una débacle senza precedenti, non solo per noi ma per tutti i. Lanciamo un appello al governo affinché pensi ai ristori di questo settore così particolare».«Gli impianti a fune - sottolinea all’Ansa - sono un settore che comincia a lavorare ad aprile-maggio in vista della stagione che parte a dicembre. Abbiamo quindiotto mesi con delle spese. Parliamo di aree che si sviluppano su tanti ettari. Noi continuiamo a spendere tuttora. Queste sono considerazioni da valutare da parte del governo, così come hanno fatto, dalla Francia all'Austria».