Dalmine, addio a Franco Colleoni, anima della storica Trattoria bergamasca Il Carroccio

Pubblicato il 02 gennaio 2021 | 16:08

I

Franco Colleoni - foto: Fanpage

La trattoria Il Carroccio

La veranda e una parte del giardino esterno





, unapunto di riferimento per la tradizione bergamasca, ha perso il suo proprietario, dopo (si sospetta) una rapina finita male. Dà la notizia La Repubblica:, 68 anni, ex segretario provinciale della Lega fino al 2004 (prima assessore provinciale) è stato ucciso nella sua abitazione a, vicino al suo ristorante,, di proprietà della vittima, che lo gestiva insieme alla sua famiglia.I Carabinieri di Treviglio stanno indagando: si starebbero concentrando sull'ipotesi di una rapina o di un furto, ma non sono escluse anche altre piste. Sono stati vani i soccorsi del 118.Dalmine perde un grande; lo stesso senso di perdita lo condivide il suo ristorante, lo staff e tutta l'affezionata clientela (vicina emotivamente alla famiglia per questo brutto episodio).Il suo ristorante Il Carroccio, dopotutto, ha sempre accolto coni propri clienti. Pieno per cresime, matrimoni e ricorrenze, è: conservare la tradizione, i piatti, i prezzi addirittura! Tutto perché il cliente si sentisse (ogni volta) a casa.Il Carroccio ha affrontato anche questa pandemia con la forza di un ristorante che non molla: quando c'era da chiudere, si è attivato con l'asporto. Ma a ottobre, quando la ristorazione ha avuto un attimo di respiro dalla morsa delle limitazioni, le sue, nel totale rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento. Ierano ricchi, come sempre, degli autentici piatti della tradizione. I cansocelli alla bergamasca fatti in casa (per davvero), ottimi gli scarpinocc, coniglio o faraona a seconda della disponibilità... E una fantastica cantina di vini che sembra mantenere i prezzi che trovi unicamente lungo gli scaffali della Gdo.A coronare pranzi e cene degni di re, la, aperta (ma coperta per la fredda stagione) verso il grande giardino - chi è fortunato avrà sicuramente scorto ildi casa aggirarsi tra i cespugli e i roseti. Ma soprattutto, il: sempre disponibili, sempre sorridenti, sempre semplici - una vera accoglienza all'italiana.È così che il Carroccio è da immaginarsi (per chi non c'è ancora stato), proprio come Franco Colleoni l'ha sempre voluto (e per questo mai cambiato): l'espressione di unacosì ben impiantata nella nostra tradizione da far sentire chiunque la "assaggi" a casa propria.