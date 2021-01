Bar e ristoranti, ma quale contagio! Nuovo studio contesta le chiusure: inutili

Primo Piano del 21 gennaio 2021 | 08:30

I

Le misure restrittive e i dati sui contagi: benefici o no?

I risultati dello studio

Mosse sbagliate?

e inon sono un focolaio di trasmissione. A ribadirlo sono i risultati di uno studio effettuato inche evidenzia il ruolo preponderante dei contagi domestici a fronte di unadi quelli registrati nei pubblici esercizi. Dati che, se ancora ce ne fosse bisogno, sottolineano il rapporto del tutto irrilevante ai fini della tutela della salute delle misure di restrizione a cui è sottoposto tutto l'Lo studio dal titolo Sars-CoV-2 transmission in the Lombardy Region: the increase of household contagion and its implication for containment measures è stato pubblicato da un pool di studiosi composto da. Obiettivo: esaminare la trasmissione del contagio dain regione Lombardia in due determinati periodi. Il primo contraddistinto dall’assenza di misure restrittive e il secondo dalla loro presenza.I focolai individuati nella settimana 19-25 ottobre hanno presumibilmente avuto origine nel periodo che va dal 5 all’11 ottobre, contraddistinto dall'assenza diin atto. Paragonando i due intervalli di tempo e l'andamento dell'epidemia emerge un quadro chiaro: 3/4 dei contagi hanno avuto origine in, uno su dieci nellamentre il terzo luogo per origine dei focolai è rappresentato dai luoghi diBen lontani, in questa speciale classifica, bar e ristoranti che occupano le ultime posizioni con appena lo 0,8% dei focolai individuati.Date queste evidenze, quindi, risulta difficile sostenere l'argomentazioneche ha comportato le varie strette su bar e ristoranti. Non solo, ma l'analisi dei focolai individuati nella settimana 2-8 novembre, ovvero conseguenti asviluppatisi nei quattordici giorni precedenti e dunque a ridosso delle misure restrittive adottate, se da un lato danno evidenza di alcuni effetti di queste misure nel contenimento del contagio nelle attività soggette a restrizione, dall’altro confermano il fortedel rapporto tra i costi per queste aziende e i benefici per la collettività in termini di contrasto della diffusione dei contagi.Più nello specifico, per bar e ristoranti si passa dai sette focolai registrati nella settimana 19-25 ottobre, quella in cui non sono state implementate le misure di contenimento, a cinque focolai della settimana 2-8 novembre sottoposta a limitazioni. Dati che, per contrasto, evidenziano ancor di più il ruolo dell’ambito domestico nella diffusione del contagio e i rischi connessi a scuole e luoghi di lavoro.