Sostegno agli alberghi italiani sui social. A Daniel N. Barr lo sviluppo di True Luxury Boutique Hotels

Pubblicato il 21 gennaio 2021 | 10:31

U

Daniel N. Barr





Contenuti strategicamente mirati

na nuova avventura per, che si unisce aper sviluppare inche si propone comediè una società con sede ache da tre anni è focalizzata esclusivamente sudi«Sono rimasto affascinato dal concetto innovativo alla base della strategia di marketing di True Luxury Boutique Hotels, improntata alladeglisui- commenta Barr - In questi tempi così difficili, per aiutare il più possibile gli hotelier offriamo la proposta “”, che è gratuita per i primi 100 giorni e non prevede contratti a lungo termine né commissioni. La filosofia di True Luxury Boutique Hotels èed».I contenuti dellesono strategicamente mirati ai potenziali, aumentando coinvolgimento e conversione. Come diretto risultato delle campagne sui, i potenziali clienti vengono portati direttamente sui siti dei soci per attività, informazioni e prenotazioni. Tlbh resta coinvolta prima, durante e dopo il lancio di una campagna, al fine di perfezionare continuamente le conoscenze e strategie per gli eventi futuri, valutandone ilPer informazioni: www.tlbhotels.com