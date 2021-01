Presena, l'Ice Music Festival modello per il turismo invernale

Pubblicato il 22 gennaio 2021 | 11:09

N

Rigorosamente di ghiaccio anche gli strumenti utilizzati





Teatro e strumenti di ghiaccio

Iniziativa che promuove il turismo invernale

Un inno all’importanza dell’acqua e dell’ambiente

on solo un, ma undiinnovativa del. Per questosul, ladiche ha visto decine di artisti di fama internazionale esibirsi solo condiall'interno di un teatro-igloo a 2600 metri di quota, è stata scelta dalla giuria del, che valorizza talenti, innovazione,legati allaIl successo di pubblico lo aveva già ampiamente raggiunto grazie a oltre 8mila presenze che hanno fatto registrare il tutto esaurito sia nella prima, sia nella seconda edizione. Ora, arriva anche il riconoscimento deglidi, riuniti nella giuria del premio Winning Ideas Mountain Awards, ideato da Lagazuoi Expo Dolomiti. Il concorso, nato con l'obiettivo di valorizzare talenti, innovazione, turismo green, ha eletto l'Ice Music Festival sul Ghiacciaio Presena come “piùe sostenibile per il turismo montano”.La kermesse musicale, lanciata nella stagione invernale 2018-2019 dal, dall'Azienda per il turismo della Val di Sole in collaborazione cone ripetuta nella stagione successiva, ha portato a quota 2600 metri decine di artisti di fama internazionale, sotto la direzione artistica di: lì si sono esibiti all'interno di un affascinanterealizzato dall'artista statunitenseRigorosamente di ghiaccio anche gli strumenti utilizzati (16 tra): una sfida alla ricerca delle migliori sonorità per i, un'emozione mai provata prima per il pubblico che ha assistito agli oltre 100 concerti in programma nelle due stagioni. Molto vasto il repertorio dei pezzi eseguiti: dalla musica, al, dalallaLa giuria che ha conferito ilall'Ice Music Festival è stata composta dai docenti del corso di Marketing ed economia e gestione delle imprese turistiche dell'università di Bergamo, coordinati dal professor Andrea Macchiavelli. Le migliori candidature erano state preventivamente selezionate da un comitato di selezione, composto da Luigi Felicetti, (giornalista e conduttore Rai, autore Geo), Massimiliano Ossini (giornalista, conduttore di Linea Bianca, scrittore), Mia Pizzi (design consultant di Abitare).«Questo premio ci riempie ovviamente di orgoglio - commenta, direttore del Consorzio Pontedilegno-Tonale - Premia la passione e la dedizione dei tanti volontari locali - tradi- che hanno reso possibile l'iniziativa. Al tempo stesso è uno stimolo a proseguire nella ricerca di iniziative per innovare la proposta delinvernale, rendendolo veicolo per la crescita sostenibile del territorio: per questo ci candidiamo a mettere a disposizione il nostroanche per l’imminente, facendoci interpreti e portavoce di una nuova offerta di turismo invernale che coniuga».La creazionee l'idea di un'intera kermesse musicale eseguita con soli strumenti di ghiaccio ha però un alto valore simbolico: richiama al pubblico l'importanza dell'acqua come materia prima essenziale per la vita e il futuro delle comunità montane. «Molti spettatori hanno sottolineato l'emozione di ascoltare musica in un luogo e attraverso strumenti fatti d'acqua e che, una volta terminato l'inverno, si sarebbero sciolti - osserva, direttore dell'Azienda per il Turismo delladi- È la dimostrazione che abbiamo colpito nel segno: oltre a fare musica di alto livello in un luogo paradisiaco, con questo evento, che speriamo di poter riproporre l'anno prossimo una volta che l'emergenza Covid sarà passata, abbiamo voluto lanciare un messaggio di. Abbiamo cercato infatti di ricordare che il futuro dei nostri meravigliosi paesaggi alpini dipende dall'acqua e dall'utilizzo sostenibile di questa preziosa risorsa».