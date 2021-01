Parigi, i mercati aprono le porte ai ristoranti per facilitare l'asporto

Pubblicato il 25 gennaio 2021 | 10:08

A Parigi i mercati rionali aprono le porte ai ristoranti in crisi per facilitare l'asporto





erto non sarà laperché, come da sempre dice la, «per i locali è essenziale riaprire », ma qualcosa, almeno a, si muove. Quanto meno per dare attenzione alla categoria più colpita e spesso (come in Italia) più abbandonata durante questa pandemia.E così nella capitale francese al motto di "Place aux restos! (Spazio ai ristoranti!), iaprono le porte aiinper facilitareindipendenti chiusi da mesi (escluse le grandi catene) potranno dunque, pagando una piccola quota, investire in 161messi a disposizione dal comune die posizionati in 50 mercati in tutti i quartieri della capitale. Il tutto nel rispetto dei protocolli sanitari previsti dalle misure contro il Covid-19.E in? Per la«serve riaprire in sicurezza. L’asporto nella ristorazione italiana non è facilissimo. Soprattutto nelle piccole città».Un’iniziativa di certo lodevole, quanto meno per dare un po’ di respiro per iperché, come sottolinea il direttore generale Fipe-Confcommercio«tutto quello che può aiutare, gliora che arriva la buona stagione è benvenuto».Ma dicerto non è la soluzione definitiva anche perché l’asporto non salva un ristorante. Soprattutto in Italia dove si addice solo per certe categorie di pietanze.Per Calugi «la vera cosa che aiuta è ildie una consapevolezza maggiore che la ristorazione non può essere l'unica a pagare il costo di questa pandemia. Quello che servirebbe sarebbein, senza trasformare la questione in un derby traed: puntiamo a riaprire le attività chiuse da 170 giorni, in alcune zone si fa fatica a capire perché sia tutto aperto tranne la ristorazione».E mentre qualcosa a Parigi comunque si muove, in Italia i ristoratori attendendo riposte del prossimo decreto. Le richieste, in attesa delle riaperture, le richieste vanno dal calcolo dellesu base annuale agli aiuti per gli, fino ad allungare a 15 anni la restituzione anche per i prestiti fino a 800mila euro perché "laservirà per la ripartenza".Intanto una soluzione simile in Italia sarebbe applicabile? Per Calugi «il problema vero è chenellanon è facilissimo per la, varietà e delicatezza dei piatti. La pasta, ad esempio, fa più fatica anche se ci sono sperimentazioni interessanti. L'asporto comunque fatica, si adatta molto bene a una certa tipologia di cucina come quella etnica ma fa più fatica a imporsi nel panorama italiano, a maggior ragione nelle».