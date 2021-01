Ripartono le crociere, con ristoranti aperti. Il modello si può copiare anche nei locali tradizionali?

Pubblicato il 25 gennaio 2021 | 16:56

Ripartono le crociere

A bordo si torna alla normalità

Da Msc un protocollo internazionale

hanno ottenuto il via libera per tornare in mare e domenica 24 gennaio le prime navi sono salpate dai rispettivi porti dopo settimane di “fermo” segnando anche una prima ripartenza del turismo.è stata la prima che ha riacceso i motori partendo da Genova e prevedendosettimanali nel Mediterraneo Occidentale, toccando Civitavecchia, Napoli, Palermo e Malta. L’atmosfera a bordo è sospesa , come se fosse un mondo che si è fermato a dodici mesi fa.aperti, teatri con attori pronti a salire sul palco,sempre aperti. Resta solo la mascherina a ricordare a tutti, passeggeri ed equipaggio, che siamo ancora nel bel mezzo di una pandemia. Ma a bordo, come è nel dna delle crociere, tutto viene lasciato a terra e siper sognare.Apprezzando il fatto che almeno un settore delsia stato favorito dai, viene però da chiedersi come mai in questa realtà le attività, e in particolare i, riescano a funzionare mentre sulla terraferma no. Certo, un conto è programmare una vacanza e restare in una bolla sicura come accade per ledove basta un tampone qualche giorno prima della partenza per avere il via libera. Ma il principio del "allora si può fare" resta. Complicato adattare il modelloper i ristoranti perchè magari un lavoratore ci va tutti i giorni in pausa pranzo e non può essere analizzato tutte le volte? Bene, allora si parta almeno dalcome Italia a Tavola ha ipotizzato dal momento dell'entrata in vigore della campagna.«Mi piace pensare alla nave come a un segnale per un ritorno alla normalità - ha detto, managing director di Msc Crociere - dove si può tornare a vivere in assoluta sicurezza e dove è possibile mantenere le distanze sociali, andare a cena, a teatro, incontrarsi con le persone, riprendere a vivere insomma».Chiaramente alla base della ripartenza c’è un protocollo di sicurezza rigido diventato uno standard globale. «Grazie ad un team di esperti nazionali ed internazionali, con la collaborazione della autorità locali abbiamo messo in piedi un protocollo che è diventato un punto di riferimento per l’industriamondiale e anche per altri comparti dell’e che ci ha permesso di avere a bordo, nel periodo tra il 16 agosto e il 20 dicembre, oltre 30mila ospiti. Sulla nave si crea infatti unasociale nella quale tutti fanno il tampone, sia ospiti che equipaggio, una bolla che viene mantenuta anche quando si raggiungono i porto perché anche le escursioni vengono fatte in assoluta sicurezza confatto a guide e driver».Altre misure sono poi state pensate e messe in atto per incrementare ulteriormente la sicurezza. Tra queste l’uso di un braccialetto smart in grado di risalire, se necessario, ad un tracciamento deipiù stretti avuti nel corso della crociera. Quindi, ridurre al minimo glinecessari per raggiungere le navi per imbarcarsi: la possibilità chedà ai passeggeri di imbarcarsi nel porto più vicino a quelli previsti dall’itinerario.