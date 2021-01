Firenze, allarme per i grossisti. Con locali chiusi, crollano i fatturati

Pubblicato il 26 gennaio 2021 | 16:18

L

Franco Marinoni

L’impatto sulla filiera

La battaglia contro i costi fissi

non colpisce solo chi ha dovuto abbassare le saracinesche per decreto. Come ricorda l’analisi di, a pagare un alto pezzo in termini di calo delè anche il settore deidi bevande e alimenti e di prodotti ortofrutticoli che hanno subito un crollo che ha toccato punte del -75%.«L’effetto-pandemia ha colpito tutte le imprese, non solo quelle costrette a bloccare del tutto la propria attività o a limitarla fortemente. Ci sono anche molti casi di aziende che, seppure siano rimaste sempre attive, hanno visto calare in modo considerevole i fatturati. E, al contrario di quanti si sono dovuti fermare per, ora non possono godere neppure dei», ha affermato, direttore di Confcommercio Toscana.Dietro bar e ristoranti chiusi, un’interaha patito il blocco dei consumi. A soffrire maggiormente, chi lavorava con idel centro città (-75%) mentre chi insisteva maggiormente sulla provincia ha di fatto dimezzato il proprio fatturato. «I più fortunati sono stati quelli che, lavorando con i negozi al dettaglio di aree residenziali, sono riusciti a mantenere un volume di affari in linea con l’anno precedente. Ma chi lavorava con i pubblici esercizi o con i negozi delleora è a terra», ha precisato Marinoni.Un danno a cui si è aggiunta la beffa dei mancati ristori: «Nessun decreto ha previsto ristori per queste, poiché nessun Dpcm le ha obbligate alla chiusura e così sono state lasciate completamente sole ad assorbire il contraccolpo di questa situazione», ha proseguito Marinoni. A cascata, ovviamente, la cattiva performance dell’alimentare si è riversata sul comparto della produzione, dalle imprese agricole alle industrie alimentari.Nei giorni scorsi, Confcommercio Toscana aveva già fatto sentire la propria voce chiedendo di mettere mano all'annoso problema dei. Fra le richieste, l'esonero dal pagamento dellaper il primo semestre 2021, la revisione della tariffa nella ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l'esonero della Cosap per i pubblici esercizi e concessione di spazi esterni pubblici gratuiti per tutto l’anno. Richieste formalmente presentate a tutti i comuni della provincia di Firenze.«L’obiettivo è duplice - ha spiegato Marinoni - restituire liquidità alle aziende e mantenere l’occupazione, cercando di mettere in sicurezza la nostra economia per l’intera durata della grave crisi economica innescata dall’emergenza Covid-19».