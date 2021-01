Pochi aiuti e calo occupazionale. Alberghi sconcertati e in allarme chiedono misure urgenti al Governo

Pubblicato il 27 gennaio 2021 | 17:51

U

Alberghi in allarme per il Covid

Colaiacovo: Sconcertati dalla situazione sottostimata

Digitale e innovazione siano priorità

Maria Teresa Colaiacovo

Preoccupa il tema occupazionale

n anno di crisiquello appena trascorso che ancora oggi vede moltissimichiusi e mai riaperti da marzo. Una crisi che ha più che dimezzato letotali nel nostro Paese con un -56% rispetto all’anno precedente e un dato ancora più allarmante se si osserva il calo della componente straniera con un -72%. Queste le premesse poste da Maria Carmela Colaiacovo, vice presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi questa mattina in occasione dell’audizione sul Recovery Plan presso la X Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera.«Abbiamo dinnanzi a noi un periodo ancora molto duro - ha spiegato Colaiacovo -stima che il ritorno ai livelli pre crisi potrà affacciarsi all’orizzonte solo nel Per questo siamo sconcertati rispetto a quella che sembra la decisione di destinare nel PNRR appena. Due asset centrali nell’economia del Paese a cui viene riservato poco più del 2,5% delle risorse del piano a fronte di un impatto sulche per il solo turismo vale oltre il 13% del totale. Ancora una volta la rilevanza del settore e ladella situazione in cui si trovano aziende e lavoratori appare largamente sottostimata».Nel corso dell’audizione è stata sottolineata la necessità di poter disporre, oltre agli aiutinecessari per la sopravvivenza stessa delle, di una strategia di medio lungo periodo per accompagnare e salvaguardare l’intero settore.«Ci aspettavamo - ha sottolineato la Colaiacovo - di trovare nel piano nazionale di ripresa e resilienza unae una visione organica per il rilancio del comparto tanto più vista la piena sintonia tra gli obiettivi di fondo di Next Generation Eu, e le linee di fondo delloper il settore turistico alberghiero.e innovazione, transizione verde e coesione sociale trovano pienamente spazio e coerenza in un fenomeno come il turismo che cresce insieme al territorio e al contesto culturale e sociale che lo circonda»Nel corso dell’Audizione Confindustria Alberghi ha segnalato alcuneche possono e devono trovare spazio più compiutamente all’interno delSule risorse sono del tutto inadeguate e le indicazioni sugli obiettivi sono estremamente generiche, senza neppure toccare il tema di fondo della esigenza di riequilibrio di unoggi fortemente distorto e condizionato da pochi grandi attori digitali che richiedono commissioni sempre più alte e condizioni sempre più stringenti. Una situazione che ha evidenziato tutti i suoi limiti nei primi mesi della crisi quando le imprese sono state addirittura costrette a subiredi cancellazione estranee alle previsioni del nostro ordinamento con ingenti perdite economiche e conseguente riduzione della liquidità».Sempre nel “capitolo” turismo la voce miglioramento delleturistico ricettive e dei servizi turistici valee ricomprende al suo interno sia interventi di natura strutturale che digitale. Risorse queste sideralmente lontane dalle reali esigenze e dagli obiettivi stessi posti dal piano.La crisi di questi mesi ha di fatto bloccato glie misure fortemente attese come ilenergetico o il bonus facciate sono rimasti “al palo”. Analogamente il Tax Credit, per il quale siamo ancora in attesa del regolamento operativo, non è adeguato alle attuali esigenze.«È evidente - ha proseguito la Colaiacovo - che le risorse sono talmente limitate rispetto alla realtà del settore, da non avere alcun potenziale impatto significativo sulle imprese. Per questo chiediamo un“rinforzato” analogo a quello previsto dalal 110%. Un credito immediatamente, indispensabile in questa fase di scarsa o nulla liquidità e di grandissima rilevanza anche per le altre filiere coinvolte in particolare edilizia, arredo, design, tutte eccellenze del made in Italy. Un volano questo che sarebbe certamente utile per la ripartenza e per l’, ma anche l’opportunità di diffusione di una nuova cultura e di una nuova sensibilità ambientale nel paese».Un’assenza “pesante” nel piano è il tema delladelle imprese. Secondo le stime del Centro Studi Confindustria nelle sole attività di alloggio-ristorazione il ricorso abancari è aumentato di 8 miliardi di euro nel 2020. Una situazione che richiede maggiore attenzione e un capitolo dedicato alla definizione di misure per la patrimonializzazione delle imprese e il loro accesso ai mercatie dei capitali, fondamentali per lo stesso conseguimento degli obiettivi del Piano.E proprio sul tema dell’occupazione si è concentrata la parte conclusiva dell’audizione. Il settore turistico, prima della crisi, occupava ildel paese e secondo i dati Istat nel solo comparto ricettivo gli occupati sono circaIl fermo forzoso cui è costretto il settore ha imposto il ricorso agliper la maggior parte dei lavoratori che ad oggi hanno prospettive ancora poco chiare per i prossimi mesi. In attesa della, che sarà comunque debole e discontinua, c’è bisogno di misure adeguate in grado di accompagnare lavoratori ed imprese. Per questo è necessaria la proroga degli ammortizzatoricosì come deve essere potenziata la decontribuzione prevedendo possa operare anche in concomitanza con la cassa integrazione. Un elemento essenziale questo per favorire il rientro in servizio per un maggior numero di lavoratori anche in una condizione instabile di mercato e, conseguentemente, di attività discontinua. Tra l’altro laper le nuove assunzioni degli stagionali, in un quadro di forte incertezza, potr ebbe favorire la ripartenza dell’impresa e del lavoro proprio nelle fasce più deboli verso cui si appunta l’attenzione del Piano.«I tempi - ha concluso la vice presidente - sono strettissimi e l’efficacia dei progetti è condizionata da modalità e tempi di attuazione. Unache deve passare necessariamente attraverso un confronto a cui ci rendiamo fin da subito».