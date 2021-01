Il gossip stia fuori dai ristoranti

Pubblicato il 29 gennaio 2021 | 18:10

V

Un post ha fatto infuriari i ristoratori

I dubbi su aperture illecite

Quali sono le regole?

Quali ristoranti coinvolti?

i ricordate iche si appostavano sui balconi durante il primoper “sparare” a chi si azzardava a correre per strada quando tutti raccomandavano di #stareacasa? Ecco, ora questo gioco al protagonismo da guardia e ladri (dove le guardie sono i cittadini e i ladri sono… i cittadini) si è spostato sui. E, come accadeva per i podisti, è un gioco senza regole e quindi pieno di errori e mala informazione.Da qualche tempo infatti sta correndo la voce che alcuni ristorantisegretamente le loro cucine e la loro sala a pochi “” che organizzano cene illecite considerando i divieti in atto. Non che non possa essere vero, ma attenzione perché ci sono dei distinguo da fare.In primis va ricordato che i locali aperti all’interno degli- che non hanno l’obbligo di rimanere chiusi, anche in zona rossa - possono lavorare regolarmente anche se solo ed esclusivamente per gli ospiti dell’. Dunque se qualcuno prenota una stanza può concedersi uno una cena al ristorante o unin unDetto questo non è escluso che qualche ristoratore eche cerchi di fare ilc’è. Anzi, è certo dato che le notizie di controlli delle che hanno portato a sanzioni non sono poche. Dire che sta diventando la norma però è azzardato.Nei giorni scorsi il giornalista esperto di gossip,(storica firma del settimanale "Chi" e autore televisivo di programmi come L'Isola dei Famosi) ha postato su Instagram il conto di un ristorante milanese che - a detta sua - avrebbe ospitato una maxi cena con 40 persone., zona arancione, ristoranti chiusi in presenza, ricordiamo. Il post è piuttosto sibillino perché cita il ristorante nel quale si è svolta la cena,, ma rimanda a tanti racconti di vip che raccontano di altre cene così.Il telefono senza fili a quel punto è partito e ha toccato altri locali. Rischioso accendere queste micce senza andare fino in fondo in un momento in cui gli aiuti ai ristoratori mancano e la loro lucidità pure, lo testimoniano le iniziative dicomeche prevede da una settimana aperture illecite in tutta Italia la sera.I soliti “ben informati” hanno sparato a zero su molti locali tra cui ildello chef. Raggiunto telefonicamente lui stesso ha voluto spegnere le polemiche con garbo e un “no comment” eloquente. Ma sul suo profilo Facebook aveva risposto a Parpiglia per le rime. Il suo locale infatti, trovandosi all’interno dell’Hoteldi Milano può lavorare regolarmente con gli ospiti della struttura.Nel post Morelli chiede rispetto per il serio lavoro svolto nei suoi locali nel pieno rispetto dei, ribadisce che il suo locale milanese è all’interno di un hotel e si rammarica perché affermazioni così ledono l’immagine del localeInfine, non esclude di procedere per vie legali al fine di difendere l ’onestà del proprio operato . Del resto, un conto è fareun altro essere ristoratori