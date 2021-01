Feste e assembramenti in 2 bar. Pioggia di sanzioni nel cremonese

Pubblicato il 04 gennaio 2021 | 12:27

La chiusura del Garden Café dopo l'accertamento della violazione delle norme anti-covid - Foto: la Repubblica

orse è perché una regola è fatta per essere violata, forse è colpa della crisi derivante dalle misure di contenimento che non accennano a diminuire: fatto sta che dopo il caso del resort a Padenghe sul Garda e dell'affollato veglione di Capodanno, continuano ad essere segnalati casi didove aperture straordinarie evengono intercettati dallecon conseguentie temporanee. Stavolta è un locale del cremasco a finire in mezzo alla bufera, dopo una festa di compleanno durante la quale sono state violate leAvevano organizzato unaaldurante la zona rossa, quando ai locali sono consentite solo le attività di. Ecco perché i carabinieri di Romanengo, in provincia di, hanno multato dieci clienti deldi Bagnolo Cremasco e chiuso il locale per 5 giorni. La festa si è tenuta nel tardo pomeriggio di sabato 2 gennaio: le forze dell'ordine hanno notato la presenza di persone sia all'interno che all'esterno del bar, impegnate asomministrati dal titolare del locale. Quindici le sanzioni scattate per tutti i presenti, residenti in zona.Sempre nel cremonese, lo stesso giorno intorno alle 13 i Carabinieri hanno chiuso un altro locale, ildi Vescovato, per il medesimo motivo. All'interno sorpresi 8 clienti che consumavano cibo e bevande in locodi un metro. Anche in questo caso l'esercizio commerciale ha dovuto abbassare le saracinesche per 5 giorni.