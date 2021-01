Hotel, Forte dei Marmi "in vendita". Strutture 4-5 stelle per cifre pluri-milionarie, fino a 14 milioni

Pubblicato il 06 gennaio 2021 | 10:27

L'Hotel Il Negresco, tra gli altri a Forte dei Marmi, è in vendita: 14 milioni di euro





Il Negresco, esempio di eleganza negli anni

Hotel Bijou, una delle proposte più appetibili sul mercato

L'Hotel Belvedere, set del film "A ruota libera" di Vincenzo Salemme

L'Hotel Il Negresco, elegante struttura ricettiva a Forte dei Marmi, è in vendita per 14 milioni di euro, così come tanti altri hotel della notissima meta estiva toscana. Tutti, faccia a faccia con un mercato, quello dell'hotellerie, che quest'anno ha subito il duro colpo della crisi del turismo dovuta alle norme di contenimento del Covid-19. Insieme a questo, anche l'Hotel Bijou di via Allende (ad una cifra più bassa, 6 milioni di euro) e lo storico Hotel Belvedere (anche questo a 14 milioni come il Negresco), storico tre stelle nella centrale via IV novembre.

Casi di vendita probabilmente dovuti alla crisi economica causata dalla pandemia. Vendite a cifre che rispecchiano una situazione chiara del mercato dell'hotellerie: da una parte la necessità di cedere le strutture per, appunto, le difficoltà economiche sopraggiunte in questo 2020, dall'altra l'attenzione a non abbassare eccessivamente il prezzo per non "svendere" le strutture a pronti ad accaparrarsele a prezzi stracciati.

L'elegante struttura ricettiva sul lungomare di Vittoria Apuana, Il Negresco, è una di quelle destinate a trovare una nuova proprietà. Hotel 4 stelle con 40 camere tutte col balcone, sala congressi da 110 persone, parcheggio interno da 10 posti, ristorante e bar, piscina con idromassaggio e piscina per bambini. Per una richiesta di 14 milioni di euro. Quello che molti anni fa era l'hotel Merano, in una Forte dei Marmi che stava vivendo una stagione d'oro con la nuova clientela di lusso, nel 1981 fu acquistato da un imprenditore che gli cambiò nome ne Il Negresco, con un chiaro richiamo al grand hotel della Costa Azzurra, così da imprimergli un'impronta di livello. Nel 1992 l'albergo è passato ad una famiglia di imprenditori fiorentini entrando nel piccolo gruppo alberghiero che possiede altre strutture 4 e 5 stelle, a Firenze e Milano. Il Negresco è stato sempre esempio di eleganza ed esclusività: qui hanno soggiornato magnati stranieri e si sussurra che, come esempio di accoglienza, le donne che viaggiano da sole vengano omaggiate di riviste femminili, collant di riserva e prodotti di bellezza.

Pubblicizzata sui siti di settore la vendita di un altro 4 stelle, fresco di partecipazione alla trasmissione tv con Bruno Barbieri: l'Hotel Bijou di via Allende, in zona residenziale, a soli 500 metri dal mare e dalla passeggiata del centro. La proposta è una delle più appetibili attualmente sul mercato: solo 6 milioni di euro la richiesta per l'immobile di 1.500 metri quadrati articolati su 4 livelli oltre all'attico e al piano interrato e suggestivi spazi verdi. La struttura si compone di 27 camere più altre 4 esclusive nel piano attico; l'albergo ha poi possibilità di realizzarvi la piscina scoperta e un ampliamento fino a 50 stanze.

Ancora in vendita (circa 14 milioni) lo storico hotel Belvedere, il 3 stelle in via IV Novembre con vista mare dalle camere. Cioè la caratteristica prediletta da Silvio Berlusconi che voleva svegliarsi ammirando la spiaggia. Vi hanno soggiornato pure gli Invernizzi, i Motta, i Negroni, i Riello, lo stilista Valentino, il calciatore Gianni Rivera e la famiglia di Adriano Galliani. L'albergo fu anche pure set del film "A ruota libera" di Vincenzo Salemme.