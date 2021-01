Il far west degli hotel a Milano. Tra contratti pirata e licenziamenti al Gallia

Pubblicato il 09 gennaio 2021 | 16:40

Contratti "pirata" e paghe irrisorie per i lavoratori negli hotel





Lavoratori in servizio al Gallia in "attesa"

Aggirata la legge anti licenziamenti

Dal contratto del turismo a multiservizi

o si sapeva: ladeglie del, in generale, avrebbe avuto ripercussioni enormi e generali, che ora stanno dilagando a macchia d’olio. In primis, tra i più colpiti iche, fra appalti e subappalti garantisconoe altri servizi negli hotel.Una situazione che asta di giorno in giorno diventando sempre più allarmante con lavoratoriaggirando il divieto con la formula della "cessazione d’attività e messa in liquidazione", passaggi da una società all’altra nella giungla degliche peggiorano le condizioni di chi resta.E quello che, in particolare, sta succedendo a una quarantina di lavoratori che, assunti dalla società HoGroup, erano in servizio all’hotel Gallia: inda marzo con arenate le trattative perché venissero riassorbiti dall’impresa che nel frattempo è subentrata, la Keep Up.«Ci hanno comunicato che il Gallia ha disdettato l’appalto con loro – spiega, funzionario Cub a Il Giorno Milano – affidandolo per un mese a un’altra società, la Papalini, in attesa di bandire unadefinitiva. In questo modo i lavoratori “storici” restano tagliati fuori. Stiamo preparando una nuova mobilitazione davanti alla Prefettura, perché serve un intervento per regolare un settore che a Milano conta migliaia di posti di».Ma non solo, ci sono già i licenziati: «Ci sono società di servizi che cessano l’attività e vanno in– spiega Silvia Tagliabue, del sindacato Sial-Cobas – e in questo modo possono licenziare. Poi glivengono riassorbiti da imprese dello stesso consorzio, con condizioni peggiori».Il meccanismo è semplice: ildelè sostituito con quello: «Un’addetta alle pulizie inquadrata con il multiservizi prende 6.50-7 euro all’ora lordi - prosegue Silvia Tagliabue - 1.5 euro in meno rispetto a chi lavora con il contratto del turismo. Condizioni che, se non ci opporremo, diventeranno la normalità quando ci sarà la piena ripresa delle attività».Quasi una sorta di sciacallaggio sulle spalle di una pandemia e sulla necessità di sopravvivere, in una città come Milano, delle famiglie con stipendi che per un part time arrivano a 400-500 euro al mese.