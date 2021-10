Balzo dei consumi nella ristorazione: ad agosto +20%. A fine anno il pareggio con il 2020?

Un mese di agosto 2021 in sostanziale stabilità con un -1% su agosto 2020, ma ancora in ritardo di -11% rispetto allo stesso mese 2019. Questo lo scenario tracciato dalle rilevazioni dell'Osservatorio permanente Confimprese-EY relativamente all'andamento dei consumi. Sull’anno, il trend segna +8% rispetto al 2020, ma il confronto rispetto al 2019, sia pure in miglioramento, rimane al -32%. Insomma, i segnali di ripresa ci sono ma alcune incertezze e i pesanti passivi maturati ancora nella prima parte dell'anno pesano sull'andamento generale del commercio.



Balzo in avanti della ristorazione ad agosto: +20% di consumi

Riduzione dello smart working e aumento della fiducia fanno bene alla ristorazione: +20%

A dare manforte alle imprese, però, potrebbe essere la crescente fiducia dei consumatori e la progressiva riduzione dello smart working (soprattutto per i dipendenti della Pubblica Amministrazione). Due fenomeni che potrebbero premiare, da qui in avanti, il settore della ristorazione. Non a caso è questo il settore che più di altri riesce a intercettare maggiormente il ritorno alla normalità e, «complici anche l’ampliamento/allestimento di spazi esterni e dehor», secondo le rilevazioni dell'Osservatorio Confimprese-EY mette a segno un +20% su agosto 2020. Considerando il progressivo da inizio anno ad agosto, invece, il miglioramento del comparto ristorativo segna un +7%. In generale, però, è ancora distante il pareggio con il periodo pre-Covid: -42% sul progressivo 2021 in rapporto a quello del 2019.

Andamento dei consumi per categorie merceologiche

Le città si rianimano e l'high street torna a crescere: +4%

Tra i canali di vendita, da segnalare nel mese di agosto le high street che registrano un -4%, mentre vi è un’ottima performance nelle altre località con un +13%. In particolare i negozi ubicati in aree metropolitane registrano un miglioramento del +18%, mentre quelli fuori un +9%. Centri commerciali e outlet retrocedono a -9% sul 2020. Il mese precedente avevano avuto un’ottima performance legata ai saldi (+11% luglio 2021 vs luglio 2020). Nel benchmark sul 2019 le città di provincia e le zone periferiche sono positive rispetto al 2019 (+1%). Ciò potrebbe ricondursi all’effetto vacanze o, più in generale, «alla ritrovata voglia dei consumatori di tornare a spendere, cosa non ancora percepita nel 2020 a pochi mesi dalla riapertura degli esercizi commerciali», si legge nella nota di commento. Infine, il canale travel: nonostante il picco del traffico turistico agostano, rimane un -7% su agosto 2020 e un -42% sullo stesso mese del 2019.

Andamento dei consumi per canali

Entro fine anno dimezzato il gap con il 2019

«Il mese di agosto 2021 - ha affermato Mario Maiocchi, direttore del centro studi retail Confimprese - chiude leggermente sotto lo stesso mese del 2020 a -1%, ma da notare che l’agosto 2020 con -10% rispetto al 2019 era stato il mese migliore dell’anno da inizio pandemia e che nei mesi successivi c’era stato un forte rallentamento con un quarto trimestre a -43%. Anche nel 2021 agosto è per il momento il mese con il miglior recupero verso il 2019 (-11%), rispetto ad un -32% sul progressivo anno. Se questa accelerazione dovesse mantenersi potremmo chiudere il 2021 in netto miglioramento a due digit rispetto al 2020 e con un gap quasi dimezzato rispetto al 2019. In sintesi, le perdite rispetto al periodo pre-pandemico sono sempre pesanti, ma il barometro fa prevedere l’arrivo di un cielo più sereno».

«Questo mese abbiamo visto una forte accelerazione della ristorazione - gli ha fatto eco Stefano Vittucci, consumer products and retail sector leader di EY in Italia - Le high street delle città più importanti registrano un +20% rispetto al 2020 e ancora più positivo è il trend delle altre località con +48% rispetto ad agosto 2020 e un +2% rispetto ad agosto 2019; sono performance spinte in particolare dai consumi nelle aree metropolitane, segno di un consumatore che è tornato più di prima a consumare fuori casa nei centri cittadini».

Andamento dei consumi per aree geografiche

Il Sud raggiunge il pareggio con il 2019

Nelle aree geografiche ad agosto i trend migliori rispetto al resto d’Italia si registrano al Sud +3%, dove la differenza sul 2019 è praticamente azzerata ad agosto (-1% sul 2019) e al Nord Est +0,4%. Le uniche aree ancora in negativo sono il Nord Ovest che con un -5% sul 2020 registra il trend peggiore e il Centro -0,8%.Tra le regioni, le uniche due che chiudono con un double digit negativo sono Liguria -13% e Umbria -12%. Sotto il -10% troviamo il Piemonte che perde punti percentuali e da +6% di luglio scivola a -8%. Ancora sotto rispetto ad agosto 2020 troviamo: Toscana -5%, Trentino-Alto Adige -4%, Lombardia -2%, Sicilia -1%, Veneto -0,6%, Marche -0,3%. In positivo l’Abruzzo +14% con il trend migliore, seguono Puglia +8% Lazio +3%, Emilia-Romagna e Campania +2%, Calabria +1%, Sardegna +0,5%, Friuli-Venezia Giulia +0,2%.

Andamento dei consumi per città

Milano traina la ripresa

L’analisi per città mostra l’ottimo trend di Milano che chiude agosto 2021 a +29% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Nessuna altra città raggiunge tale miglioramento. A distanza di quasi 25 punti percentuali troviamo Torino, che conferma il discreto andamento di luglio (+6%) e chiude agosto a +5% come anche Firenze, mentre Roma è a +4%. Tutte le altre città capoluoghi rimangono negative. A cominciare dalla peggiore Genova a -12%, seguita da Palermo, che sconta il ritorno in giallo della Sicilia, e chiude a -9%. Per finire con Napoli e Bologna -4%, Venezia -3%.