Orio al Serio torna a decollare. Per l'estate 2022, 24 destinazioni in più

Si è conclusa con il passaggio di testimone a Las Vegas, la città che ospiterà l’evento nel 2022, la tre giorni di World Routes, il più importante evento dell'industria dell’aviazione, organizzato da Informa, che ogni anno riunisce aeroporti, compagnie aeree e i principali tourism authority del mondo con l’obiettivo di sviluppare nuove connessioni aeree a livello globale.

L'aeroporto di Orio al Serio (Bergamonews)

Milano teatro dell'edizione 2021

Sea Aeroporti di Milano è stato l’host di World Routes 2021 e ha ospitato dal 10 al 12 ottobre la kermesse in partnership con Regione Lombardia, Comune di Milano, Enit e lo scalo bergamasco “Il Caravaggio” di Orio al Serio, insieme ad altri attori del territorio. Emilio Bellingardi, direttore generale dell'aeroporto di Bergamo sul palco insieme a tutti gli stakeholder che hanno ospitato World Routes 2021 a Milano, ha concluso la manifestazione con il passaggio del testimone a Las Vegas, augurando buona fortuna alla città che ospiterà l'evento nel 2022.

Gli obiettivi dell'aeroporto bergamasco

“Il Caravaggio” punta a superare i sei milioni di passeggeri entro fine anno, in base ai dati interessanti che arrivano dalle prenotazioni e dal load factor degli aerei in vista della stagione invernale. Ad Orio al Serio sono operative 16 compagnie aeree che collegano 39 nazioni, per un totale di 114 destinazioni che vengono servite dallo scalo bergamasco.

I numeri, come detto, risultano in crescita, tenendo presente che a gennaio i passeggeri erano 116.959 (solo il 12% dello stesso mese del 2019), mentre a settembre la percentuale è salita al 70% con 898.666 unità trasportate.

Se nel 2019 l’aeroporto di Bergamo è cresciuto arrivando quasi a toccare i 14 milioni di passeggeri, per dicembre 2021 potrebbe arrivare a quota 6,4 milioni, frutto di una ripresa del settore e di una maggior fiducia nei viaggi.

L'incontro di Milano

I piani per l'estate 2022

Durante World Routes 2021, Sacbo, la società di gestione dell’aeroporto di Bergamo, ha anticipato le prospettive per la stagione estiva 2022, dove aumenteranno le destinazioni (138) e il numero di compagnie che operano dall’aeroporto, che saliranno a 17. Come prevedibile, le maggiori novità in termini di collegamenti, arrivano da Ryanair, che collegherà Orio al Serio con Newcastle e dalla compagnia di Transavia (un ritorno dopo il collegamento che effettuava negli anni scorsi verso Amsterdam) per Rotterdam. Per i collegamenti invernali, le novità sono rappresentate da Easy Jet, che collega Bergamo con Londra Gatwick, Flyr che opera voli su Oslo, Eurowings per Dusseldorf e Vueling verso Parigi Orly. Ryanair sarà invece operativa su Birmingham, Helsinki, Liverpool, Stoccolma e Tolosa.

Buone notizie, dunque, per l’aeroporto “Il Caravaggio”, che si prepara ora ad inaugurare un nuovo ampliamento dell’area Schengen, anche in vista delle celebrazioni per Bergamo e Brescia Capitale della Cultura 2023, che vedranno Orio come gate principale.