Digitale e capitali, ecco dove trovare gli strumenti per la ripresa della ristorazione

Digitalizzazione e capitali, queste gli strumenti a disposizione per la ripresa del settore della ristorazione. Certo, non sono due ambiti facilmente “scalabili” come si usa dire fra gli addetti ai lavori, ma di sicuro dopo la pandemia sono diventati quanto mai necessari per la sopravvivenza stessa delle imprese. Anche perché, nel frattempo, grazie all’avanzare del fintech (ossia l’applicazione del digitale ai servizi finanziari) è sempre più facile coniugare questi due aspetti come dimostra l’esperienza di Qonto, fornitore di servizi bancari digitali a oltre 200mila imprese e October, piattaforma attiva nei prestiti alle piccole e medie imprese.

Dalla crisi agli investimenti, come è cambiata la richiesta di finanziamenti

Secondo una loro rilevazione, nel biennio 2020-2021 il numero di richieste di finanziamento, in valore assoluto, relative al settore della ristorazione è aumentato del +35% rispetto al biennio precedente. Il motivo? «Le imprese della ristorazione sono state fra le più e immediatamente colpite dalla crisi pandemica a causa delle chiusure durante il lockdown e il successivo calo di frequentazione dovuto alle varie restrizioni anti-contagio. Ma se nella primavera del 2020 la preoccupazione maggiore era tutelarsi da un punto di vista finanziario, dopo la primavera 2021 le esigenze sono cambiate e si sono indirizzate verso interventi di maggiore messa in sicurezza dei locali se non di investimento per l’ammodernamento degli spazi e dei servizi offerti», racconta Sergio Zoppi … di October. Più in generale, le richieste di finanziamento arrivate nel primo semestre del 2021 rispetto a quelle ricevuto nello stesso periodo dell’anno precedente sono cresciute del +220%. E molte di queste arrivano da aziende impegnate proprio nella ristorazione «segnale che questo è uno dei settori che si sta riprendendo più rapidamente degli altri».

Sergio Zocchi, amministratore delegato di October

Le potenzialità del fintech per la ristorazione

Contemporaneamente, l’aumento delle richieste dimostra che il tradizionale passaggio in banca ha lasciato spazio a nuovi canali alternativi di finanziamento. «In linea con quello che stava già accadendo nel periodo pre-pandemia, i canali di finanziamento alternativi hanno il vantaggio di essere più accessibili, più semplici e capaci di fornire un’esperienza utente rapida, sicura e dall’esito prevedibile. Inoltre, il digitale permette un servizio ancor più su misura del cliente. Un esempio, in tal senso, è la capacità di October di valutare più attentamente il profilo e le esigenze dei richiedenti», sottolinea Zoppi. Il tutto attraverso l’utilizzo dei big data che permette di scattare una fotografia non solo del passato finanziario del richiedente ma anche delle potenzialità future in linea con i progetti che le imprese vogliono mettere in campo; compresi quelli per cui hanno chiesto un finanziamento.

A tutta digitalizzazione

Fra i progetti più gettonati, da parte delle imprese della ristorazione, ci sono di sicuro quelli legati alla digitalizzazione dell’impresa. «Secondo una nostra rilevazione effettuata nel primo trimestre 2021 è emerso che c’è un importante gap da colmare: nella ristorazione solo il 65% delle imprese fa uso di strumenti digitali contro l’80% delle imprese attive in altri settori. Il ritardo, per circa il 50% dei casi, è legato a una mancanza di liquidità da investire su queste tematiche. E questo, a sua volta, è dovuto a una sensibilità minore nel cercare soluzioni di finanziamento alternative», afferma Mariano Spalletti, country manager di Qonto Italia.

Mariano Spalletti

Ma questo dato di partenza è già soggetto a una forte evoluzione: per la stragrande maggioranza (80%) delle Pmi della ristorazione intervistate da Qonto in un report pubblicato a dicembre, nel 2022 gli investimenti in digitalizzazione saranno cruciali e il 96% di queste utilizzerà gli incentivi messi a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). I principali motivi alla base della scelta sono, per oltre il 70% delle aziende, sia la possibilità che il digitale offre di ottimizzare i processi e accrescere l'efficienza della propria azienda, sia di mantenere o accrescere la propria competitività nel settore. Gli investimenti saranno quindi destinati soprattutto a implementare nuove attività di marketing e advertising digitale (opzione scelta dal 53% del campione), per avviare e potenziare un canale di e-Commerce (45%), preso atto del forte potenziale del canale di vendita online, e per l’adozione o l’aggiornamento di software gestionali (28%).

Detto ciò, il passaggio successivo è quello di mettere a terra tutti questi investimenti e rendere concreta l’esperienza digitale del cliente. «Qualsiasi tipo di iniziativa che spinga verso pagamenti cashless, per esempio, può risultare molto utile per far avanzare la digitalizzazione in un settore come quello della ristorazione. I locali, infatti, possono diventare le leve giuste per trasferire una certa cultura digitale al cliente. Questo a patto che anche l’esercente possa avere delle agevolazioni. A partire dalle commissioni per l’utilizzo del Pos», sintetizza Spalletti.