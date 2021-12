Gianluigi Vimercati riconfermato alla guida degli agriturismi lombardi

Gianluigi Vimercati è stato riconfermato per il prossimo triennio, presidente degli agriturismi di Lombardia della Confagricoltura. L'imprenditore agricolo e viticoltore bresciano è titolare di un agriturismo con cantina e fattoria didattica a Ome, tra i filari franciacortini e il lago d'Iseo. Avrà al suo fianco, nel ruolo di vicepresidente, Camilla Alberti, viticoltrice e presidente della Strada del vino di Franciacorta.

Gianluigi Vimercati

A Natale l'agriturismo fa bottino pieno e per il 2022 ci si attende un +30% di esperienze agricole

«Nel 2022 - ha dichiarato Castellini, dopo l'elezione - crescerà la richiesta di esperienze agricole di almeno il 30%. Dobbiamo quindi attrezzarci per questa nuova fase di sviluppo. Ottime prospettive per il Natale: i turisti per la prima volta scelgono di trascorrere qualche giorno nelle nostre strutture, che offrono sicurezza e clima famigliare. In calo, invece, causa nuova emergenza Omicron, le cene aziendali, compensate in parte dall'aumento della vendita di prodotti gastronomici: salumi, formaggi, dolci e vini».

Vera sfida: rafforzare e ammodernare la rete di agriturismi già presente sul territorio

Vimercati ha anche ricordato che quest'anno l'agriturismo è stato inserito nelle preferenze per la vacanze di fine anno degli italiani, superando le città d'arte (al primo posto resta sempre la montagna). Adesso la vera sfida per i 1.688 agriturismi di Lombardia - 348 solo nel Bresciano - è rafforzare e ammodernare la rete che già esiste sul territorio, con altri attori che fanno turismo e accoglienza e con le istituzioni locali. «Non dobbiamo inventarci nulla di nuovo - ha concluso il riconfermato presidente - ma potenziare quanto già esiste, creando più esperienze e qualità e, di conseguenza, redditività e attrazione per le nostre aziende che occupano alcune migliaia di persone».