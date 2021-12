Anche il brand Rosa Salva nell'elenco de marchi storici italiani

Il marchio Rosa Salva si aggiunge ai brand Olio Carli, La Cimbali, Amaro Lucano, Zaini, Sperlari, Antinori, Ferrari e a tante altre realtà che rappresentano l’eccellenza italiana, fregiandosi del titolo “Marchio storico di interesse nazionale”, grazie al supporto di Andersen, studio di consulenza fiscale e legale e di advisory finanziaria con oltre 320 sedi nel mondo. Forte dei suoi oltre 140 anni di storia, Rosa Salva è l’insegna gestita dall’omonima famiglia che da generazioni si occupa di pasticceria, accoglienza alberghiera, catering e banqueting.

Un riconoscimento al territorio e alla tradizione italiana

Il deposito del marchio è stato seguito dagli avvocati e partner Gilberto Cavagna e Antonio de Paoli che hanno assistito la società nella raccolta di documenti e materiali per l’iscrizione nel Registro e nelle varie fasi del deposito. «Siamo molto contenti - ha commentato Antonio Rosa Salva, titolare della società - di aver ottenuto l’iscrizione nel Registro dei marchi storici di interesse nazionale. Questo riconoscimento conferma la nostra vocazione alla tradizione e all’italianità e il nostro legame con il territorio».

Come funziona il registro dei marchi storici

Il Registro prevede la possibilità per «i titolari o licenziatari esclusivi di marchi d’impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale», di richiedere l’iscrizione del proprio marchio al suo interno.

L’iscrizione nel registro, che può essere presentata sia dal titolare che dal licenziatario esclusivo del marchio, avviene tramite il deposito telematico della relativa domanda presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Uibm), corredata da tutta la documentazione necessaria a comprovare la registrazione o l’utilizzo cinquantennale del marchio. L’uso può essere dimostrato da prove di varia natura, quali campioni di imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, dichiarazioni. L’inserimento nel registro non necessita rinnovi perché a tempo indeterminato e offre l’opportunità per le imprese titolari di usufruire di alcuni vantaggi economici.

