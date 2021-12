San Valentino, perché non festeggiarlo con una cena e una poesia?

San Valentino, una ricorrenza che può sembrare un pò superata, quasi fuori luogo in tempi tormentati come questi. O più semplicemente una banalità, che assapora di marketing, dal gusto leggermente “markettaro”, quindi un giorno che si potrebbe superare con un salto a piè pari, con un oplà, e siamo già al post 14 febbraio.

Una sera per sorprendere

E se dicessimo “anche no”?

Lo so, concordo con voi, è vero che ogni giorno, ogni minuto, ogni istante, è il tempo giusto per festeggiare l'amore. È però anche vero che è proprio in tempi così strani e problematici come i nostri che certi eventi e date potrebbero acquisire un significato diverso, nuovo. E allora usciamo dai pensieri e disquisizioni da salotto radical-chic e proviamo a fare questa cosa che adesso vi suggerisco.

Ricordiamoci di un libro che abbiamo letto e che racconta una storia d'amore. Se non ci viene in mente nulla facciamo una ricerca, documentiamoci. Recuperiamo o acquistiamo quel libro, fissiamo nella mente un pensiero, un passaggio e teniamolo in memoria . Scegliamo un locale, quello che più ci piace, sul mare o in montagna, in città o in campagna, prenotiamo un tavolo per il 14 febbraio, il giorno di San Valentino. Non indugiamo, non perdiamo tempo, non rischiamo di arrivarci tardi con il tutto esaurito o con pochi posti rimasti, ovviamente i meno attraenti. Potremo così avere a disposizione tutti, o quasi tutti, i tavoli e le sedute, e sceglieremo il più appartato, il più intimo.

L'atmosfera di quella sera

Ed arriva la serata. All'ingresso venite accolti ed accompagnati al tavolo, nell'angolo più suggestivo, solo vostro. Le luci saranno basse, una candela rossa accesa tra voi ad illuminare il viso e a scaldare ancor più l'atmosfera. La cena può iniziare, il cameriere vi porta il primo drink di benvenuto. Al vostro cin-cin amoroso, allungherete un pacchetto unito ad un biglietto e poche parole “per te, amore mio...”. All'interno del biglietto scriverete “Buon san Valentino, Amore mio... ti posso raccontare una storia di pochi minuti?”. Si creerà un pò di stupore... mai era capitato prima che gli raccontaste una storia.

Ed è lì che andrete a toccare quelle corde che fanno vibrare l'animo che riempiono il cuore e fanno luccicare gli occhi, come non mai, puntati su di voi. Inizierete il racconto che avrete scelto, tenendole la mano. Una piccola storia, breve, semplice, ma intensa, come quello di Sole-in-ciel e Candidaluna ad esempio!

La storia

Sole-in-ciel e Candidaluna sono i nomi di due pesciolini rossi vinti da due fratelli al Luna Park di un piccolo paese di provincia. All'inizio Sole-in-ciel e Candidaluna vivevano nel mare, poi messi in una boccia grande ed ora, per ultimo, separati in due bocce molto piccole, una vicina all'altra. La pesciolina Candidaluna è molto triste, ha nostalgia del mare, della mamma e del papà e anche del Luna Park dove ha lasciato molti amici. Sole-in-ciel la rincuora e di notte sognano che le loro bocce diventano grandi grandi, come il mare dove nuotare felici e ritrovare i loro affetti, mamma e papà e tutti gli amici.

Personalizzerete magari il racconto secondo i vostri sentimenti, la vostra sensibilità e farete centro! Si, perchè parlerete dell'amore fuori dagli stereotipi, dai luoghi comuni, andrete oltre e supererete ogni barriera, in una vera sublimazione dell'amore, quella forza che annulla i confini, che vince i pregiudizi. E che unisce tutto e tutti. Nel pacchetto che gli donerete non troverà diamanti o brillanti, guepiere e pizzi neri, profumi o gioielli, ma semplicemente un libro per ragazzi, perfetto per tutte le età, che racconta dell'amore universale e che ha segnato una splendida serata.

Ebbene si, quel libro, quel pensiero, sarà davvero per sempre! Potrà essere questa storia de La pesciolina innamorata scritto da Vivian Lamarque, che sceglierete, oppure un'altra delle tante belle storie d'amore che meritano di essere lette (ne consigliamo alcune a piè pagina). E che è bellissimo raccontarle, come una fiaba che accompagna il proprio bimbo al sonno della notte.

Volete un'altra idea? Bene... Cerchiamo racconti e poesie qui e là, tra vecchi quaderni o diari sui quali abbiamo riportato tutte le nostre gioie e tutte le nostre sofferenze, dove sicuramente c'è anche un nostro pensiero, una poesia, un piccolo racconto. Oppure cercate sul web testimonianze di donne e uomini, ragazze e ragazzi (un esempio è il sito di charliefoo) che lontano dai riflettori hanno riportato e scritto sentimenti e sensazioni. Scegliete quello che vi ha procurato più emozioni, fatene una raccolta e create un libro vostro, stampato da una delle tante tipografie online o che avete nella vostra città, e regalatelo per San Valentino.

Ricordatevi però che non devono mancare le vostre parole, il vostro breve racconto, perchè sarà il più bel regalo immateriale che potrete fare. A cena, tra una portata e l'altra, vediamo poi se ci sta anche una poesia... perchè no? Impariamone una, ad esempio come questa, breve, al sapore di baci.

La sera del romanticismo

La signora dei baci

Una signora voleva tanto dargli dei baci,

non dico troppi, anche solo 7-8

(mila). Invece era proibito perciò non glieli dava.

Se però non fosse stato proibito glieli avrebbe dati tutti,

dal primo all’ultimo.

A cosa servono i baci se non si danno?

Il locale perfetto, l'ottima cena con un servizio giustissimo, saranno la cornice ideale ad una tela d'autore che avrete dipinto voi, o meglio, che avrete letto e recitato voi! In questo modo riempirete di significato la ricorrenza. San Valentino, a questo punto, “s'ha da fa”!

Le scelte giuste per questo san Valentino tra cucina e poesia

Il racconto è tratto dal libro La pesciolina innamorata di Vivian Lamarque - Emme Edizioni, 2016. La poesia è La signora dei baci di Vivian Lamarque - contenuta ne Il signore d’oro (Crocetti Editore)

Altre letture “leggere” consigliate

Io, te e il mare di Marzia Sicignano (Mondadori)

di Marzia Sicignano (Mondadori) Meglio soffrire che mettere in un ripostiglio il cuore di Susanna Casciani (Mondadori)

di Susanna Casciani (Mondadori) Dammi mille baci di Tillie Cole Always Publishing

di Tillie Cole Always Publishing Colpa delle stelle di John Green (Rizzoli)

di John Green (Rizzoli) Bianca come il latte, rossa come il sangue di Alessandro D’Avenia (Mondadori)

libri “classici e cult” per chi ama leggere