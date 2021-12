Super green pass per il consumo al banco: gli esercenti controllano?

Dal giorno di Natale è scattato l'obbligo di esibire il super green pass (che si ottiene solo se guariti dal Covid o vaccinati) anche per il consumo al bancone del bar. Una misura resa necessaria per rendere più omogenee le restrizioni e rimarcare ancor di più il giro di vite sulla popolazione ancora non vaccinata ma che rischia di trasformarsi in un boomerang per gli esercenti.

Dal giorno di Natale per consumare al bancone è necessario esibire il super green pass

Un giro fra i bar di Roma

La prova sul campo è di LaPresse (video sotto) che a Roma ha cercato di verificare quale sia il grado di accoglienza della nuova misura nei bar capitolini. Purtroppo è emerso che sono pochi gli esercenti che verificano la regolarità degli avventori. Nella maggior parte dei locali la certificazione verde non viene richiesta mentre in altri locali c'è addirittura la convinzione che la norma non sia ancora partita.

Fra questi ci sono anche molti clienti che ancora non si sono aggiornati alle nuove disposizioni emanate la vigilia di Natale, ma che in generale non disdegnano la nuova misura attuata per arginare le possibili occasioni di contagio. La questione, semmai, diventa di natura organizzativa nel senso che per consumare un espresso al tavolo il rischio è quello di impiegare più tempo ed energie a controllare il super green pass piuttosto che servire il cliente, con il rischio che, nel frattempo, si generino file e assembramenti per le ordinazioni al bancone.