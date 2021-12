Dall'Australia a Rio de Janeiro, sarà un capodanno blindato nel mondo

Capodanno blindato, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Niente balli in bianco sulla famosa spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, nessun festeggiamento a Trafalgar Square a Londra, luci spente sugli Champs Elysees, conutdown a Time Square con numeri contingentati per chi vuole seguirlo dal vivo, tamponi obbligatori per assistere ai fuochi d'artificio a Sydney in Australia. Dappertutto le istituzioni hanno stretto i controlli e limitato le occasioni di festeggiamenti pubblici per far fronte all'ondata di contagi dovuta alla variante Omicron.

Da Sydney a New York passando per l'Europa sarà un Capodanno blindato in molti Paesi nel mondo

A Sydney vaccinazione obbligatoria per assistere ai fuochi d'artificio nella baia

Le prime grandi città a dare il benvenuto al nuovo anno sono Auckland in Nuova Zelanda e Sydney in Australia. Qui, il tradizionale spettacolo di fuochi d'artificio nella baia, con il Teatro dell'Opera a fare da sfondo, non è stato cancellato ma sarà a numero chiuso, con biglietti limitate e un forte invito a partecipare solo se vaccinati. E meglio se tamponati, pure.

In Europa raffica di cancellazioni per gli eventi pubblici

Passando in Europa, più precisamente in Gran Bretagna, il primo ministro Boris Johnson ha cancellato il tradizionale ritrovo per brindare all'anno nuovo a Trafalgar Square, nel centro di Londra a causa dell'impennata di contagi registrata nella capitale. Cosa simile è successa anche a Parigi, che ha annullato concerti e spettacoli e l'evento tradizionale sugli Champs Elysees; niente riunioni con più di 10 persone a Berlino, dove non si potranno ammirare i fuochi d'artificio dalla Porta di Brandeburgo. E, ancora, cancellata la celebrazione di Capodanno di Hogmanay, appuntamento tradizionale a Edimburgo. Forti restrizioni, annullamenti di festeggiamenti e concerti anche in Belgio, Danimarca, Portogallo e in Spagna, dove salterà anche la festa tra le Ramblas di Barcellona.

Niente brindisi di fine anno a Trafalgar Square per gli inglesi

A Rio niente balli in spiaggi. A New York Times Square a numero chiuso

Passando dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, stop ai balli sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro in Brasile, dove sono stati annullati anche i tradizionali giochi di fuochi sul mare, mentre New York ha confermato la festa a Times Square: ma con un limite di 15mila persone (un quarto rispetto ai capodanni passati), tutte obbligatoriamente vaccinate e con la mascherina. Sempre negli Usa, ma a Los Angeles, niente countdown dal vivo a Grand Park: ci si dovrà consolare seguendolo in streaming.

Samoa l'ultima a festeggiare, ma Covid free

Infine, gli ultimi a salutare il nuovo anno, 11 ore dopo l'Italia, sono gli abitanti dell'arcipelago di Samoa che vantano un primato niente male di questi tempi: i 15 atolli a 3.000 chilometri dalla Nuova Zelanda sono "Covid free", salvi grazie ad uno stretto isolamento dal resto del mondo.