Alberghi, la battaglia sui ristori passa dall'indennizzo per la tassa di soggiorno

Alberghi al collasso: -83% di traffico turistico a gennaio

Lo scontro con i comuni

Due pesi, due misure sui ristori al turismo

La disastrosa situazione del mercato

Il richiamo alla politica

l grido di "due pesi, due misure"rilancia il tema dei ristori per ilo italiano colpito dalla crisi Covid. Nel mirino dell'associazione di categoria, che riunisce gran parte degli attori del settore ricettivo nazionale, c'è la sperequazione fra i fondi destinati ai(per il mancato gettito della tassi di soggerno) e quelli dati alle imprese.A causa di alcuni provvedimenti presi a livello centrale, entrati in vigore sul volgere dell'anno nuovo, i Comuni hanno potuto di benificiare dei ristori sulla tassa di soggiorno, circa il 60% di quanto incassato nel 2019. Elargizione che non sta bene ai professionisti del settore alberghiero che in precedenza avevano ricevuto solo un indennizzo calcolato sul fatturato perso ad aprile e sono stati esclusi dal decreto Natale. Una «disparità di trattamento» che evidenzia anche alcuni casi limite. A Venezia, per esempio, un hotel che ha perso il 90% del fatturato, ha ricevuto solo l’1,8% dei ricavi 2019, mentre lo Stato ha riconosciuto all’amministrazione comunale il 61% dell’imposta di soggiorno riscossa nel 2019. Le casse degli alberghi italiani sono vuote e le imprese al limite della. Il lockdown totale a Natale e Capodanno e il perdurare del divieto di spostarsi da una regione all’altra hanno moltiplicato gli effetti di una devastazione che non accenna ad arrestarsi», si legge nel comunicato diramato da Federalberghi. La ricognizione delrealizzata dall'associazione di categoria mette a nudo ledel settore alberghiero che anche nel 2021 non ha pace: -83% di presenza turistica a gennaio 2021 rispetto allo stesso mese del 2020.Nelle, gran parte delle strutture ricettive è chiusa da marzo 2020, per non parlare degli alberghi di Venezia, che hanno iniziato a soffrire con l’acqua alta di novembre 2019. Il business travel è fermo, così come fiere, congressi ed eventi di tutti i generi. La montagna ha perso più di metà della stagione invernale ed è in attesa di capire se qualcosa si potrà salvare. Le e del benessere sono costrette a lavorare a scartamento ridotto. Il, partito in notevole ritardo l’estate scorsa, subirà una nuova penalizzazione se sarà confermato l’intento di prolungare il calendario scolastico sino a fine giugno.«Tutte le forze, di maggioranza e di opposizione, avevano preannunciato il proprio sostegno al cosiddetto decreto ristori quinquies - ricorda Federalberghi - La crisi di governo ha poi rallentato l’adozione del provvedimento, che confidiamo venga collocato ai primi posti dell’agenda del». Nel frattempo è aumentata la pressione sulle prospettive di sostenibilità delle singole imprese. Da qui la richiesta di un sostegno che copra tutto l'anno in corso («Le nostre imprese hanno bisogno di essere accompagane sino alla fine del tunnel») e sistemi la "di fine anno".