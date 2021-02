Lo sci come bar e ristoranti. Troppa incertezza, riaprire è rischioso ma serve un segnale

Primo Piano del 11 febbraio 2021 | 08:31

M

Lo sci ripartirà?

Quanta incertezza, vale la pena aprire?

Valeria Ghezzi (foto: montagna.tv)



entre lacontinua a cadere copiosa sulleitaliane sciatori e gestori di impianti restano col fiato sospeso in attesa di capire se dal 15 febbraio ci si potrà riallacciare glie dare il via ai motori di, skilift e funivie. Dopo il parere positivo del Cts sulla riapertura nelle zone gialle (parere negativo espresso invece per quanto riguarda le località in zona arancione) la palla è passata virtualmente alMa il Governo al momento non c’è, è in formazione e sta vivendo giornate intense die colloqui mettendo da parte gli argomenti bollenti relativi alla pandemia, tra cui appunto lo sci. Un punto morto che non lascia tranquillo nessuno perché se è vero che nel caso in cui nessuno dovesse esprimersi sarebbe un dare il via libera alleè anche vero che questa sarebbe una modalità poco ufficiale che, forse, nonnessuno a riaprire.E se poi dopo pochi giorni il Governo si esprime e ordina la chiusura dello? Che si fa? Insomma, la parola d’ordine è incertezza come del resto vale per tutti i, per informazioni più precise chiedere a bar e. Anche perché, va sempre ricordato e sottolineato, non si parla solo di impianti di sci quando si discute di “apertura degli”, ma di turismo invernale in genere con rifugi e alberghi che compaiono come diretti interessati.Tra gli addetti ai lavori l’non è dei migliori. La presidente dell’, Associazione nazionale esercenti funiviarilo conferma. Da sempre ha spinto e lavorato per concedere al turismo invernale almeno qualche mese di lavoro, ma ha anche sempre precisato che le riaperture non sarebbero state affatto semplici. Anche perché, come per la, per mettere in moto un comprensorio sciistico non basta schiacciare su un pulsante. Non lo sappiamo , le informazioni che abbiamo noi come associazione sono quelle che si leggono sui giornali quotidianamente e che tutti possono leggere. Se il Governo non dovesse esprimersi entro il 15 febbraio noi potremmo riaprire, ma a livello mediatico l’attenzione è altissima per cui non credo sarà questo l’epilogo.La circolazione tra regioni, sarà fondamentale che il governo conceda il ritorno a viaggiare tra regioni diverse. Per alcune località il problema non sarebbe così grosso, penso ad esempio al Veneto, alla Lombardia e al Piemonte che hanno un bacino urbano attorno alle montagne in grado di riempire le piste, ma per molte altre località questo non sarebbe possibile e taglierebbe fuori dal movimento turistico tutto il sistema ricettivo che non dobbiamo trascurare.Vero ed è il problema principale a monte di tutto. L’impossibilità di prevedere cosa possa succedere da qui a due mesi a livello sanitario impedisce anche di programmare aperture e chiusure, di prevedere dunque tutte le restrizioni. E allora viene da chiedersi se varrà la pena riaprire lo sci: chi se la sentirà di investire tanti soldi per assumere dipendenti stagionali, per le spese di carburante, per l’acquisto e la sistemazione delle attrezzature senza sapere se si potrà andare avanti con continuità o meno?Niente, noi di ristori non ne abbiamo mai visti e confidiamo che il nuovo governo consideri di destinare a noi dei fondi per coprire almeno parte di un anno in cui non si è lavorato con tutte le ricadute economiche e sociali disastrose del caso sui lavoratori.Assolutamente sì, ripartire significherebbe avere gli occhi di tutti addosso con le foto di assembramenti o problemi di rispetto delle norme che farebbero il giro dei social in un attimo.Se riusciremo a salvare il 15% del fatturato annuale sarebbe un successo. La sensazione è che ci sia grande voglia di sciare, ma da qui alla possibilità di fare grossi numeri ce ne passa…Anche per lo sci sarebbe probabilmente soprattutto un turismo da weekend, bisogna anche considerare che sciare costa e il potere di spesa della gente di questi tempi è ridotto. Nonostante questo io ritengo che se si potrà aprire lo si farà più per dare un segnale a tutti che la montagna è viva, per dare qualche soddisfazione agli sciatori. BisognaIpotesi seria. Chi può sfruttare impianti a quote alte e con determinate condizioni favorevoli può pensare di arrivare molto in là con le aperture. È l’anno giusto per provarci, sarebbe un esperimento.No, nessuna delle restrizioni diventerà strutturale . Le località sono invitate a fare ogni sforzo possibile per mettersi in linea e garantire la sicurezza della gente, ma saranno metodologie del tutto nuove. Penso soprattutto a quanto si è proposto di fare attraverso la tecnologia, ad esempio con l’acquisto degli skipass online, è una cosa molto nuova e inusuale per il settore, servirà del tempo.Sono stata pochi giorni fa a Cortina per l’inaugurazione dei mondiali di sci alpino e ho respirato per un attimo un’atmosfera di gioia, festa, movimento di cui il turismo invernale ha bisogno, servono eventi di questa portata per riaccendere la miccia. Ce n’è bisogno perché per il resto, girando per lavoro, ho visto paese deserti, spenti ed è stato desolante.