Pollo Volante, il delivery solidale di Cisonoanchio punta a conquistare Milano

Il pollo allo spiedo

Dal carcere alla solidarietà

Il progetto Pollo Volante

ellanon più da bere (causa restrizioni alla movida) ma da(visto il boom delle piattaforme di consegna a domicilio), è nato il progetto Pollo Volante. A idearlo, l’associazionecreata nel 2018 dall’ex detenuto ed ex ristoratore di successo,Classe 1951, originario di Cantù, dopo aver scontato una pensa di 21 anni per concussione, ha deciso di dare voce e possibilità a chi come lui aveva alle spalle una storia di. Obiettivo: ricominciare a vivere partendo dal. Trovata casa per l’associazione in zona Barona (grazie al bando Spazio Quartiere), le iniziative si sono presto moltiplicate arrivando al lancio di Pollo Volante.Avviato con l’inizio del nuovo anno, il progettosi basa su un’attività did’asporto e consegna a domicilio molto simile al modelloche si sta diffondendo nel capoluogo lombardo. All’interno della cucina-laboratorio dell’associazione, infatti, vengono cotti polli allo spiedo e patate al forno che poi vengono spedite a casa dei clienti grazie a un team di. Attività che, in totale, dalla produzione al delivery, assorbe circa 10 persone.Il processo di sviluppo punta a raggiungere la quota di 100 polli al giorno così dae allargarsi a tutta la città e a quelle vicine, come Monza. Un’evoluzione che permetterebbe di dare ulteriori possibilità a chi, in cerca di riscatto dopo una vita difficile, vuole rimettersi in gioco. E per chi volesse contribuire alla crescita di questa realtà, basterà ordinare unda portar via attraverso ildell’associazione che permette non solo di scegliere giorno e orario della consegna ma anche chi dello staff si occuperà di evadere l’ordine.Per maggior informazioni: www.cisonoanchioaps.org