Dehors e tavolini in zone storiche? A Milano serve il sì delle Belle Arti

Pubblicato il 19 febbraio 2021 | 10:08

S

Incognita invece per la Cosap che è azzerata dal governo fino a fine marzo





In alcune zone serve il consenso delle Belle Arti

Cosap: Palazzo Marino sta pensano a sconti

Da gennaio a febbraio a Milano 152 nuove domande

e la famosa canzone diceva “che fretta c’era”, ora più che mai tutti invocano l’arrivo della. E che sia benedetta visto che con le sue temperature miti potrebbe influire positivamente sulladel, ma anche perché,permettendo, potrebbe portare i tanto attesiche l’anno scorso hanno regalato una boccata d’ossigeno a bar ein ginocchio.Così, le grandi città in particolare, ma non solo, sono in fermento. E se a Roma e ilhanno proposto dila(la tassa per l’occupazione di suolo pubblico) fino a dicembre anche aci sono dellein materia. Il Comune vuole certamente replicare ildell’anno scorso, ma ha aggiunto qualchein più. Oltre al regolamento di massima sudelle occupazioni, in vista della scadenza dei termini della legge nazionale (il 31 marzo) è stato, infatti, stilato un accordo con laper indicare ledove sarà richiesto un parere preventivo dellesuNelle zone di, le, la, il, il, i, i dehors dovranno, infatti, esseredalla Soprintendenza nel caso dovessero invadere i sagrati delle chiese o i luoghi storici e monumentali. «La semplificazione favorisce l’iter procedurale delle occupazioni “leggere”», dice il protocollo firmato tra il Comune e la soprintendenteIncognita invece per lache è azzerata dal governo fino a fine marzo. Se è improbabile che ci sia la proroga fino a dicembre, Palazzo Marino sta, comunque, studiando forme diin favore degli esercenti.Intanto a Milano le richieste di nuove concessioni non si sono fermate. Da gennaio a metà febbraio sono stateleper nuovi dehors in città, col totale che ha ormai superato le 2.700 unità.«L’estate scorsa - commenta l’assessore all’Urbanistica del Comuneal Corriere della Sera- attraverso le nuove norme dei tavolini abbiamo convinto tanti, cambiando in maniera importante lo spazio pubblico di Milano. Anche in questi giorni di zona gialla notiamo che nonostante le temperature a pranzo moltissimi preferiscono sedersi fuori. Fa parte delle nuove abitudini e nuovi modi di vivere la città e quindi stiamo andando verso regole che rendono questi aspetti definitivi».