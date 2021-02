Dove prenoti la vacanza? SiteMinder premia i canali diretti

Pubblicato il 02 febbraio 2021 | 19:00

La classifica di SiteMinder tiene conto del periodo aprile-dicembre

I risultati dell'analisi

Booking.com Siti web dell'hotel (prenotazioni dirette) Gruppo Expedia Hotelbdes Agoda Hostelworld Group HRS – Hotel Reservation Service Global distribution systems Airbnb Mr & Mrs Smith Lastminute.com Traveltino

Nuove abitudini

ove prenotare una prova di pandemia? Se lo sono chiesti quelli di, piattaforma per l'acquisizione di ospiti del settore, che ha stilato la classifica deidi prenotazione che hanno generato più ricavi nel 2020 in Italia e in altre importanti destinazioni turistiche.L'analisi, che tiene conto dell' impatto dell'emergenza Covid , si è basata sulle prenotazioni alberghiere dei clienti globali di SiteMinder. In particolare, la classifica che ne risulta ha preso in esame 20 tra lepiù visitate al mondo ed è stata stilata considerandocome mese di ripartenza delle prenotazioni Diversi isegnalati da SiteMinder che sottolinea innanzitutto i 32 nuovidi prenotazione che per la prima volta hanno fatto la loro apparizioni e i 20 che hanno scalato almeno due posizioni rispetto all'anno precedente. In particolare, l'analisi ha evidenziato una crescita sostenuta delleagli hotel (aumentate di un terzo), l'esplosione dei viaggi non organizzati, il rafforzamento dei canali dilocali e regionali.Dai dati emerge anche la crescente popolarità diche, in Italia, è entrata di diritto nelle prime 12 posizioni della classifica 2020 (mentre era ancora assente lo scorso anno). Così come hanno fatto boom le piattaforme per i viaggi non organizzati:figurano nelle prime posizioni di nove paesi analizzati, Italia compresa. I grossisti rimangono anche quest'anno una presenza fissa nella classifica di prenotazione con ottime performance in tutto il periodo considerato (aprile-dicembre 2020).Questi i risultati della classifica finale (da aprile a dicembre):«L’emergenza internazionale ha cambiato ledei viaggiatori e i campi di azione dei canali di prenotazione. Con le restrizioni dei viaggi internazionali in atto e i crescenti casi di coronavirus in tutto il mondo, molti consumatori hanno spesso forzatamente optato per ilin cui il sito web diretto dell'hotel ha sempre funzionato bene, o attraverso canali di prenotazione locali, che, dopo un iniziale crollo, hanno visto un aumento della domanda. Altri consumatori sono stati attratti dai molteplici vantaggi delle vacanze “in casa” e dalla sicurezzadelle proprietà proposte da Airbnb», ha commentato, senior director of global demand partnerships di SiteMinder.Parole che indicano la via per idel settore turistico. «I consumatori sono cambiati. È quindi fondamentale che gli albergatori valutino come e dove vendere le loroe si assicurino di utilizzare i canali di distribuzione globali e locali, diretti e indiretti con efficacia nel garantire prenotazioni ed entrate», ha rilanciato, country manager di SiteMinder Italia.