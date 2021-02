Mensa aziendale al ristorante L'idea piace e funziona. In attesa di tornare alla normalità

Primo Piano del 02 febbraio 2021 | 08:31

D

Per i lavoratori un'occasione ghiotta

Diventare mense aziendali, un'alternativa valida

Come fare per ottenere il permesso

L'esperienza della Trattoria Bolognini

La Trattoria Bolognini (foto: La Rassegna)

Bilancio positivo anche al Bigio

Il ristorante-hotel Bigio

all’1 febbraio l’è diventata quasi tutta, il che significa bar eaperti dalle 6 alle 18: sì a colazione,e merenda, più in bilico l’aperitivo mentre laresta ancora un miraggio. Un sospiro di sollievo (almeno sulla carta, perché diversi locali hanno comunque deciso di non ripartire) che però non spetta a tutti. Sebbene nessuna regione sia in zonace ne sono ancora cinque in zona arancione, il che significa serrande di bar e ristorante abbassate ad ogni, con la solita eccezione di un asporto eche ormai sono gli unici “contentini” lasciati dal Governo.Per i ristoratori di queste regioni tuttavia c’è una possibilità in più peralla quale si sono aggrappati idi altre regioni che fino a domenica sono state arancioni per poi passare in giallo, ovvero: trasformare i propri ristoranti inCosa significa? Che pur dovendo rimanereal pubblico, i ristoranti che ne fanno richiesta possono aprire ai dipendenti di aziende con le quali è stato stipulato un contratto per i pranzi diquelli che “spezzano” il turno mattutino da quello pomeridiano. L’idea era venuta in primis ai ristoratori die poi era stata cavalcata da altri. Pure da, la provincia più colpita dal Covid che per qualche giorno ha sfruttato solo questa possibilità prima di passare in zona gialla e poter lavorare a pieno regime, almeno a pranzo.Sulla bocca di questi ristoratori “apripista” si accende un sorriso che non si vedeva da tempo perché più che il poter lavorare c’è l’idea che dallesia arrivato un allargamento delle maglie positivo soprattutto in chiave futura. Ma cosa significa diventare? Strutturalmente, niente perché i locali che si “trasformano” devono “solo” rispettare idi sicurezza stabiliti per i ristoranti al momento della prima riapertura di questa; a livello più burocratico invece tutto è diventato più ufficiale e consentito dal ministero dell’Interno e dalle adeguando di fatto il proprio codice Ateco e rispettando un’altra serie di regole.In primis: nei ristoranti che hanno ottenuto la deroga possono accedere solod’azienda; l’azienda deve avere un contratto con il ristorante e lo stesso ristorante è tenuto ad esporre la lista diche possono sedersi al tavolo. Chi ha ottenuto il via libera e ha accolto glidopo mesi di sala vuota si è detto molto soddisfatto.L’ufficialità è arrivata nel corso della scorsa settimana quando lo stesso Ministero ha emesso una circolare nella quale annunciava alle Prefetture che era possibile concedere questa licenza, anche alla luce delle numerosee informazioni che erano pervenute da tutta Italia.«Era un mese e mezzo che cercavo di capire se potevooffrendo un servizio mensa - ha spiegato Romina Bolognini, della storica Trattoria Bolognini di Mapello (Bg) - perché, nonostante l’aiuto di, riuscivo ad ottenere il permesso dalla Polizia Locale, ma non dalla Prefettura. Non è stato facile, ma dopo l’annuncio della circolare ho fatto tutte lee ce l’ho fatta. È stato comunque un percorso ad ostacoli perché alcuni documenti che presentavo mi dicevano non essere idonei e anche lenon erano di immediata comprensione: ho capito solo dopo, ad esempio, che le partitenon potevo ospitarle».Nei tre giorni di, il movimento c’è stato: «Con lecon le quali avevamo già i contratti, una quindicina, abbiamo proseguito - osserva Romina - poi se ne sono aggiunte altre. Non abbiamo riempito il, siamo riusciti a fare una ventina di, ma comunque chi è venuto è stato soddisfatto e noi pure perché abbiamo offerto un servizio a lavoratori che erano costretti ain macchina o all’aperto, al freddo. Noi abbiamo scelto questa via perché con il delivery non avevamo molto potenziale, non potevamo preparare tutti i nostrie poi perché ci volevamo sentire d’aiuto alla gente. I clienti si sono detti molto soddisfatti, non sono venuti tutti perché non tutti erano ancora al corrente della possibilità, temevanoe multe».Soddisfazione anche nelle valli. Lo storico albergo-ristorantedi, in val Brembana, ha adottato la stessa soluzione e non se ne è pentito. Le motivazioni sono uguali a quelle dei colleghi di Mapello, a testimonianza del fatto che i ristoranti vivono del servizio che offrono ai clienti. «Siamo stati contenti di poter riaprire ladel ristorante - ha detto, socia del- ed è stato bello rivedere al tavolo i nostri clienti abituali, lavoratori, che finalmente hanno potuto gustarsi un pranzo seduti al caldo invece che in qualche. Certo, siamo ancor più contenti di essere in zona gialla e poter tornare a lavorare come piace a noi, ma quella possibilità ce la teniamo stretta considerando il momento diche potrebbe portarci a dover chiudere da un momento all’altro».Anche da queste parti non sono mancate le difficoltà, ma tutto si è risolto al meglio una volta che tutto è stato chiarito. «Abbiamo contratti con alcune aziende del nostro territorio - ha osservato Francesca Milesi - piccole realtà che non si sono affidate in maniera massiccia allo smart working per cui i lavoratori vanno regolarmente in ufficio e necessitano di una pausa pranzo, spesso fuori casa. Siamo anche fortunati perché abbiamo una sala da 200 metri quadrati, riusciamo a fare 70 coperti anche con, mentre in questa modalità “mensa” ospitiamo una trentina di persone».Bigio, il cuiha già lavorato bene nel primo giorno in zona gialla, è anche unche non ha mai chiuso. Numeri piccoli, traffico al 30% del potenziale, ma comunque la porta è sempre rimasta aperta. «Oggi abbiamo ospiti soprattutto in settimana - spiega Milesi -fuori sede che necessitano di un alloggio. Nel weekend invece pochissima gente, non c’è il movimento dello, manca tutto l’indotto dellee dunque dobbiamo rassegnarci».Le occasioni però ci sono, con un po’ di(dei ristoratori) e un po’ di buonsenso dellegli accordi e le aperture sono una possibilità. In attesa, si intende, di tempi migliori.