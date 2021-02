La montagna oltre lo sci. Quante alternative a Cortina

Primo Piano del 21 febbraio 2021 | 12:01

ome lainsegna, le sue genti non possono mollare mai. E allora anche se non si può sciare , non ci si deve perdere d’animo e si può guadare dall’altro… versante. Le, infatti, sono ideali. Laè caduta in grande quantità. Il panorama è splendido. Perciò il verodella, a(Bl), ha la possibilità di godersi lodi unameravigliosa, lontano dal caos e nelsuggestivo deiimbiancati.Come? Leche si possono fare, individualmente o con i propri cari, sono tante:e con le, sci di. E poi pause gustose nei, per un appuntamento con l’eccellenza enogastronomica della località e iinconfondibili, combinati in deliziose pietanze.«Il comprensorio sciistico di Cortina offre piste e scenari meravigliosi, ma non bisogna dimenticare che la montagna è anche altro. E che l’esperienza della sua bellezza si può fare in tanti modi, che permettono di entrare in contatto con la vera natura del luogo, di scoprirlo e viverlo appieno nella sua autenticità - dichiara, sindaco di Cortina d’Ampezzo - Mi auguro che queste limitazioni, dovute alla difficile situazione che stiamo vivendo in tutto il Paese, possano diventare l’occasione per ritrovare unpiù “” di vivere la, e regalarsi anche un po’ di meritato relax ».Per apprezzare la pace e la bellezza delle Dolomiti ampezzane bastano un paio di buone scarpe invernali adatte alla: si parte alla scoperta dellapasseggiando lungo le sue, cogliendo quegli scorci e quegli angoli che le stagioni più affollate nascondono. Una tappa allo storicolungo, uno sguardo e magari un acquisto nelleche hanno reso questa via una delle più famose per lo, e infine unacalda in un bar o una pasticceria.Ma chi ha ancora voglia di camminare si può allungare nei dintorni del centro, dove si aprono itinerari adatti a tutta la famiglia, come La Lunga Via delle Dolomiti, che percorre parte del tracciatoDivertenti e adatte a tutta la famiglia, le ciaspole sono un grande classico per fare rilassanti escursioni sulla neve. Ipercorribili sono diversi, molti dei quali immersi neldelle Dolomiti d’Ampezzo. Nel corso dell’escursione si possono incontraremaestose e, se si è fortunati, simpatici. Un’esperienza che si può fare da soli o in compagnia delle guide alpine (che forniscono anche l’attrezzatura), per scoprire insieme a loro itinerari inusuali.Chi non può proprio rinunciare agli sci ha la possibilità di solcare 70 km di piste dedicate allo sci dinel meraviglioso Parco Naturale Dolomiti d’Ampezzo. Una varietà di percorsi che soddisfa le esigenze di sportivi di ogni livello tecnico. IlFiames è il punto di partenza del percorso Cortina-Dobbiaco e dei 7 km di anelli del Parco Naturale Dolomiti d’Ampezzo, di cui due dotati di illuminazione notturna. I fondisti esperti possono inoltre cimentarsi sulla pista, molto tecnica e impegnativa, del Passo Tre Croci.Lontano da tutto e tutti, nell’incontaminato biancore e nell’aria pura delle vette: con losi cammina sulle “pelli di foca” alla ricerca della neve migliore, per poi scendere sugli sci. Un’emozionante avventura da fare in totale sicurezza in compagnia delle Guide Alpine.E poi, tra un’attività e l’altra, si può poi saziare la propria fame nei ristoranti aperti tutti i giorni, su prenotazione: l’occasione per scoprire e assaporare la cucina d’alta quota, provando i piatti tipici come i casunziei all’ampezzana, i formaggi locali, i canederli, lo strudel, ma anche piatti innovativi frutto della creatività degli chef Intanto, in attesa di tornare alla normalità il(Ceif) dirilancia la propriacon un nuovoche segna anche un nuovo. Una grafica minimal ed elegante, con lo scoiattolo simbolo di Cortina, le Dolomiti e il “tre”, numero magico che significa unità.«In un anno così difficile – dichiara, presidente Ceif – è fondamentale guardare verso nuovi orizzonti, facendo tesoro delle fatiche di questo 2020 particolare. Gli impiantisti da sempre lavorano con unoattento alla sicurezza degli impianti e delle persone che li utilizzano. Sono i primi a sapere quanto sia importante non sottovalutare mai le minacce, trovando sempre nuove soluzioni per poterle affrontare. Ecco perché il Consorzio ha scelto proprio questo momento per un».