Peppa Pig avrà il suo parco tematico: in Florida nel Legoland Resort

27 febbraio 2021

In un parco a tema il suo mondo ironico, buono e colorato

Sarà all'interno del Legoland Resort

Lo show più visto in streaming dai bambini nel 2020

nsieme al famoso, maialino coraggioso, è ora lapiù famosa in circolazione. Lontani i tempi dei Tre piccoli porcellini. Stiamo parlando di, il personaggio nato in Inghilterra nel 2004 e arrivata in Italia nel 2010.Tanto amata che ora, il suo mondo edulcorato che strizza l’occhio ai colori dele all’arredamento, in cui non ci sono giochi elettronici (ma se manca qualcosa, Mamma e Papà Pig la ordinano via) e in cui spiccano educazione e buoni sentimenti, avrà il suoIl primo parco tematico al mondo Peppa Pig aprirà, infatti, innel 2022. Lo ha annunciato la, la casa produttrice, seconda solo alla Mattel, che produce ilispirato alla maialina antropomorfa.Il parco Peppa Pig sarà costruito all'interno dele l'accesso sarà con biglietti separati. Oltre alle attrazioni ci saranno anche spettacoli quotidiani.Secondo Cnbc, lo scorso anno Peppa Pig è stato lopiù seguito in streaming dai bambini per un giro di merchandise superiore al miliardo di dollari.