Dimore storiche ed Enit insieme per promuovere territori e turismo

Pubblicato il 04 febbraio 2021 | 15:50

E

Adsi ed Enit insieme per rilanciare la rete delle dimore storiche





Intensa attività di promozione del territorio

Potenziare il patrimonio identitario delle dimore e dei borghi storici

laborazione divolti a scoprireitaliana; sviluppo di itinerari; messa a punto di percorsi per la valorizzazione dei; partecipazione afieristici di promozione dell’offerta turistica: sono queste le principali attività sulle qualiitalane Adsi ed– Agenzia Nazionale del Turismo lavoreranno insieme grazie alla sigla di un protocollo d’intesa.Obiettivo: l’individuazione difinalizzate a coniugare l’attività disvolta dall’Enit con la vocazione turistica della rete delledel circuito Adsi e delin cui sono collocate. Adsi ed Enit, inoltre, si impegnano a coordinare le proprie attività di collaborazione con gli organismi centrali statali e gli(con particolare riguardo alle Regioni).«Adsi ha in essere un’intensa attività di promozione del territorio attraversoalla scoperta del patrimonio immobiliare privato e delle importanti testimonianze artistiche, storiche, di tradizioni, diche esso racchiude - ha dichiarato, presidente di Adsi - Per tali ragioni è importante l’intesa raggiunta con Enit, che valorizza l’intero circuito Adsi, ubicato su tutto il territorio peninsulare e in particolare nei: in questo modo, si contribuisce alla diversificazione e all’ampliamento dell’offerta turistica verso destinazioni meno note al grande pubblico. Ladelle dimore dell’Adsi, inoltre, fornisce un accesso specifico al mondo dell’enogastronomia italiana, elemento fondamentale della nostrae tradizione da sempre apprezzato anche all’estero. Un patrimonio la cui diffusione e qualità potrebbe davvero diventare strategico per la ripartenza del Paese se adeguatamente sostenuto».«Vogliamo potenziare il patrimonio identitario della rete delle dimore storiche come presidi di memoria e cultura - ha dichiarato il presidente Enit- Un particolare valore aggiunto per investire sul turismo di prossimità e una leva strategica per declinare i nuovi trend dinamici del turismo post emergenza Covid. L’Italia è la prima al mondo per numero die di siti riconosciuti patrimonio, ben 55. Merito di una tradizione storica e culturale che spinge ogni anno milioni di turisti a visitare le nostre città, rendendoci la destinazione turistica tra le prime al mondo».