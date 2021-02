Ristoranti più connessi e digitali grazie a 100 servizi gratuiti

Pubblicato il 08 febbraio 2021 | 14:59

S

Il webinar di presentazione del servizio si tiene il 10 febbraio alle 11.00

Il progetto di consulenza digitale

La prospettiva Draghi su turismo e Horeca

ostenere iin difficoltà e aiutarli a compiere la transizionesono i due obiettivi dell'iniziativa Vicini e Connessi supportata dae promossa dal ministero per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione. Una mano tesa ai professionisti dei pubblici esercizi appesi all'esito delle consultazioni del presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, che dovrebbero concludersi martedì 9 febbraio.L'iniziativa didigitale voluta dalla ministraè stata declinata da Fipe in una serie di appuntamenti a partire dalprogrammato mercoldì 10 febbraio (ore 11.00) in cui verranno presentati tutti i vantaggi per chi sceglie di prendere parte al programma di sostegno. Il progetto, infatti, offre l’opportunità aie in generale aldi prossimità di mantenere un rapporto costante con i consumatori sfruttando la tecnologia al fine di superare un momento in cui la pandemia ha completamente modificato le modalità di consumo a cui eravamo abituati.Sulla piattaforma Vicini e Connessi gli esercenti potranno scegliere in un elenco di oltre, offerti gratuitamente da aziende ed enti invitati a partecipare dal Dipartimento per la trasformazione digitale, quelli più congeniali alla loro attività. Gli imprenditori potranno in questo modo provare a contrastare gli effetti delle misure restrittive e il conseguente drastico calo dellae proseguire il lavoro anche in un periodo di emergenza sanitaria caratterizzato da forti limitazioni agli spostamenti e chiusure forzate. Nello specifico, ogni esercente potrà vendere i propri prodotti e servizi attraverso il digitale, ricevere consulenza, supporto e assistenza informatica, effettuare e gestire lea domicilio, promuovere e valorizzare i propri prodotti e servizi su canali innovativi.«L’iniziativa di solidarietà digitale promossa dal ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione - ha dichiarato, vicepresidente di Fipe-Confcommercio - è certamente lodevole in un momento in cui la transizione digitale diventa ancora più centrale per via delle tante restrizioni che laha imposto al commercio fisico. La trasformazione digitale del business non è tuttavia la chiave per gestire l’ma anche per immaginare il futuro quando finalmente questa brutta esperienza sarà alle nostre spalle. La tecnologia, infatti, può venire in soccorso di un comparto martoriato aiutando gli imprenditori a non interrompere il proprio lavoro . Ci aspettiamo che nell’agenda del Piano di ripresa e resilienza ci sia spazio anche per la transizione digitale dei pubblici esercizi che sono uno dei pilatri più importanti della filierae della filiera».Per maggiori informazioni sul webinar: www.fipe.it Quale crescita economica vogliamo per i prossimi anni? E che ruolo potrà avere il? Queste le domande che da mesi si pongono le migliaia didel settore che, dai bar agli hotel, dai ristoranti ai grossisti, dai produttori alle agenzie di viaggio, più di tutti hanno pagato il prezzo. E ora ci si aspettache non possono più essere il frutto di mediazioni con incompetenti o inconcludenti. Servono scelte per creare ricchezza, eliminare i vincoli allo sviluppo e abbandonare l’assistenzialismo demagogico degli ultimi tempi.E le proposte non mancano, sopratutto per il turismo. Fra gli investimenti necessari ci sono almeno due macro aree che devono essere previste nei progetti del Recovery Plan, con benefici per tutto il sistema Italia: lae la