Le misure "cerotto" non servono. L'agroalimentare ha bisogno di riforme strutturali

Pubblicato il 12 marzo 2021 | 11:38

l mondo dell’insiste: basta con le soluzioni “cerotto” che non riescono a sostenere il, si pensi a qualcosa diper far ripartire le aziende. L’ultimo appello in ordine di tempo arriva dache invitano le istituzioni ad affrontare con serietà e concretezza la pesantissima situazione in cui versa l’intero comparto agroalimentare e della ristorazione, da oltre un anno messo a dura prova dall’pandemica.Agrocepi è lache promuove, rappresenta, assiste, tutela, stimola e coordina gli associati, per favorirne il consolidamento e lo sviluppo in moderne ed efficienti imprese einvece è l’acronimo diLe due associazioni di categoria chiedono dunque insieme unche possa aiutare a costruire la nuova normalità alla quale tutti dovremo adeguarci. Sintetizzano le richieste dei rispettivi associati in alcuni punti fondamentali, sui quali chiedono unimmediato delle istituzioni.In prima battuta indennizzi più solidi per l’intero comparto con meccanismi di liquidità alle imprese che siano meno rigidi, rispetto a quanto proposto nel Decreto Liquidità del 2020. Poi un proseguimento delistituito dal precedente Governo tramite il Mise e il Mipaaf (bonus che ancora in tanti stanno attendendo). Le due associazioni chiedono anche un riadattamento delle politiche finanziarie del 2020/2023 con prolungamento dei piani di ammortamenti da 2+6 a 3 + 12 oltre ad una riorganizzazione strategica a lungo termine del comparto, attraverso la creazione di linee guida condivise, che permettano ai ristoranti (e alle attività assimilabili) di diventare vere e proprie imprese “ agili e fluide”.Tema caldo, la richiesta di rimodulazione dei codicie per la realizzazione di una Legge Quadro della ristorazione, con l’istituzione di un comitato interministeriale trae Mae che valorizzi e coordini il settore Horeca e Agroalimentare, con l’obiettivo in futuro di creare un apposito Ministero dell’agroalimentare, dell’enogastronomia e dell’Horeca. Infine misure strutturali che consentano una miglioretra la filiera agroalimentare, della distribuzione e della ristorazione.E ancora: riduzione del, previdenziale e contributivo per le imprese del settore agroalimentare, horeca e distribuzione alimentare, che si aggregano in rete o in altre forme.e agevolazione fiscale per la ristorazione al fine di proporre prodotti del territorio all’interno dei propri, valorizzando la produzione agricola e alimentare Made in Italy. Rimodulazione di tasse e imposte (dirette e indirette) suimpiegate dalle aziende ristorative (e assimilabili) che impiegano prodotti o fonti energetiche a basso impatto ambientale. Politiche che facilitino la promozione all’estero del Made in Italy attraverso attività con le Ambasciate. Investire sui giovani, agevolando l'istituzione di relazioni con i Ministeri dell'e ricerca per la riscrittura dei nuovi profili e dellenecessarie per le figure professionali del settore.