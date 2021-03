La sponda veronese si racconta. Podcast per scoprire il Garda

Pubblicato il 19 marzo 2021 | 09:30

Racconti di lago

un progetto in tre lingue, italiano, inglese e tedesco

Promuovere la città e il territorio

Primavera in rosa

allacon il podcast di Garda a quella veneta, con il progetto innovativo del comune di, sulle maggioridi. Si tratta diper vincere la sfida della promozione turistica.«È un progetto in tre lingue,, che consentirà di informare non solo il visitatore - ha detto, consigliere con delega alle- su come sta vivendo sulla sua esperienza bardolinese, ma anche di promuovere la destinazione turistica attraverso podcast strutturati come veri e propri. Le audioguide racconteranno in tutte le sue varie sfaccettature il vasto territorio del comune gardesano con le frazioni Calmisano e Cisano. I podcast, invece, illustreranno curiosità e iniziative utilizzando la tecnica dello storytelling e la voce di professionisti del settore».«Mai come ora dobbiamo promuovere al meglio Bardolino - ha ribadito il sindaco- non solo per attrarre, ma anche per fidelizzare i nostri ospiti scoprendo, i grandima anche l'enogastronomia e quel Chiaretto di cui andiamo tanto andiamo fieri».E a proposito di vini rosati, in grande crescita, sulla sponda opposta a quella veronese, nella bresciana Valtènesi si terrà l'evento online brindisi in rosa. “ La primavera del Valtènesi ”, un evento digitale sui canali social del Consorzio, Instagram, Facebook e Youtube. Appuntamento alle 17.30 per scoprire la nuova annata del vino rosa di Valtènesi e Riviera del Garda classico, come da disciplinare sul mercato dallo scorso 14 febbraio, ma anche alcune importanti novità destinate a caratterizzare l'attività promozionale del 2021.