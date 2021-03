Garavaglia alleato della ristorazione. Fipe: È preparato, ci fidiamo di lui

Pubblicato il 24 marzo 2021 | 17:55

U

Garavaglia apre alla ristorazione

I numeri della crisi

Calugi: Mostrata grande attenzione

Obiettivo: partecipare al Ministero

Profilo preparato

Fiducia sulle aperture

capace, attento, disponibile, premuroso, dedito alla causa. La Federazione italiana pubblici esercizi ha ospitato il ministro al Turismo,nel corso dell’ultimo consiglio direttivo e la sensazione che hanno avuto i vertici è stata assai positiva.Era stato lo stesso presidente della Fipe, volere fortemente Garavaglia presente così da permettergli di ascoltare il dramma nel quale stanno vivendo i pubblici esercizi a causa delle misure restrittive per il contenimento della pandemia e a dare risposte agli«Nel 2020 – ha spiegato Stoppani - ledel settore hanno perso circa il 38% del proprio fatturato. Sono stati bruciati oltre 35 miliardi di euro, 300mila posti di lavoro e 22mila aziende sono. Davanti a questi numeri i sostegni non possono essere sufficienti. L’unica ricetta è riaprire, in sicurezza ovviamente. Siamo pronti a confrontarci con il nuovoe il ministero della Salute per un nuovo protocollo, più stringente e controlli rigorosi». Garavaglia ha dimostrato apertura su diversi fronti, non promesse pindariche, ma parole spese con misura e capaci di ridare speranza. «Ci ha fatto piacere che il Ministro abbia dato un’mai vista prima - ha detto il direttore generale della Fipe,- sia in termini proprio di tempo dedicato all’ascolto, che di pazienza nell’ascoltare le anime della federazione che hanno espresso ledel momento ma anche l’auspicio di una collaborazione importante con il nuovo Ministro».L’obiettivo massimo (e ormai storico) della Federazione è quello di poter entrare a pieno titolo nelcosì da poter portare ai vertici governativi le problematiche del settore e proporreefficaci. «Al Ministro - ha detto Calugi - abbiamo chiesto: poter dare il nostro contributo ed essere riconosciuti a pieno titolo neilegati al turismo e in questo senso il Ministro ha dato un riscontro positivo garantendo l’inclusione dellae dell’. Secondo: progettare una ripartenza che abbia nellauno snodo cruciale. Terzo: Maggiori aiuti economici e agevolazioni, come la restituzione deida spostare ai 15 anni (dai 6 attuali) e la revisione deiche sulle imprese del settore continuano a pesare eccessivamente».Qualcuno al momento dell’ ha criticato la scelta di Garavaglia ritenendolo troppo lontano dal mondo del turismo e quindi non idoneo per ricoprire un ruolo così importante. Non la pensa così Calugi: «Ha dato risposte positive - ha detto - si è rivelato essere un profilo molto interessante che dàdi merito. Se poi devo giudicarlo dalla quantità di pagine di appunti che ha preso non posso che ritenerminel suo operato. Io non credo sia necessario venire dal mondo del turismo per presiedere quel dicastero, in più lui viene da un’amministrazione locale che lo favorirà nella gestione».Inevitabile dare comunque uno sguardo al futuro che esuli dal rapporto - comunque doveroso - tra turismo e ristorazione.«Tra lae l’- ha spiegato Calugi - io penso che si possa tornare ad una. Siamo più ottimisti dell’anno scorso, ma la ripresa non può che fondarsi su un’accelerazione del piano, non c’è piano B, bisogna per forza andare in questa direzione. Occorre somministrare dosi agli anziani, alle persone più deboli e abbattere urgentemente la curva della».