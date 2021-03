Sorridono gli agriturismi lombardi. Via libera al servizio mensa aziendale

Pubblicato il 24 marzo 2021 | 18:46

Anche gli agriturismi possono essere mense aziendali

Dopo i ristoranti, gli agriturismi

Un segnale incoraggiante

na buona notizia per 1688 agriturismi attivi in, con la maggioranza che sorge tra Brescia (348), Mantova (236) e Pavia (226). La Regione ha infatti reso noto che glipotranno svolgere il "servizio di mensa" durante il periodo dell'emergenza sanitaria.L'attività - già concessa in molte regioni anche ai ristoranti - potrà essere svolta dallegià titolate alla somministrazione di alimenti e bevande, in seguito ad una preventiva comunicazione al Suap del Comune (pertanto senza presentazione di un'ulteriore Scia) e senza necessità di integrazioni dei codici«Un segnale diimportante - dice il presidente di Confagricoltura Brescia,- che infonde coraggio e un pò di fiducia per continuare a guardare avanti. In questo periodo tutti gli aiuti sono preziosi, anche se non si tratta di una peculiarità del settore. La chiusura diè l'ennesimo colpo durissimo, ma ora si guarda alla ripresa estiva».Il settore è uno dei più colpiti dagli effettidella. «La Lombardia - ha ricordato - l'assessore regionale all'Agricoltura- nei mesi scorsi ha sburocratizzare il sistema, rendendo strutturale la possibilità di fare servizio di asporto e delivery ed è intervenuta a sostegno della liquidità di queste aziende con stanziamenti aperduto».Per effettuare il servizio mensa sarà necessario stipulare contratti o convenzioni dicon le ditte e i pasti dovranno essere erogati in via esclusiva ai loro