Movida e alcol senza controlli in piazza. Il problema non sono ristoranti o bar

Primo Piano del 03 marzo 2021 | 12:55

S

Più controlli contro la movida

Sì all'asporto dopo le 18 in tutta Italia, ma non per i bar

Ma qual è il vero problema?

Impedire il consumo di cibo e bevande, con controlli seri

Fipe critica sulla decisione

Lino Stoppani



Cinzia Ferro: Mai controllata nel mio locale

Cinzia Ferro e Flavio Esposito

Flavio Esposito: Al ministero qualcuno che ne capisca di accoglienza

Andrea Terraneo

Terraneo (Enoteche italiane): Svolta per la nostra categoria

e non si ha chiaro quale sia il, trovare la soluzione è impossibile. Peggio, si pensa di trovarla aggiungendo - in realtà - altri problemi al problema centrale, già esistente, quello da combattere. Si rincorrono questioni, si aggiusta, si mettono, si mettono contro tutti coloro i quali vengono travolti dal problema, ma di andare alladello stesso nessuno ne ha voglia o capacità.Il problema in questione è l’creato da giovani (e non) che si radunano per strada con und’asporto in mano al classico orario dell’visto che i locali sono chiusi. Qualcuno la chiama, un termine ormai celeberrimo, ma spesso utilizzato anche in modo sbagliato. Il concetto è tornato alla ribalta subito dopo l’ufficializzazione del, firmato dal Premierper il periodo 6 marzo-6 aprile. La piccola novità a livello generale , ma grande per il settore dell’è quella relativa alla possibilità per tutti i locali di tutta Italia, qualunque sia il colore della regione di appartenenza, di effettuare servizio d’anche dopo le, orario che oggi e fino a venerdì è quello spartiacque per questa modalità. Detta così sembrerebbe anche una buona cosa, positiva per gli incassi di, ma nelle pieghe di questa norma ci sono questioni contraddittorie, poco chiare, non del tutto comprensibili.Ad esempio, il servizio di asporto è concesso a tutti, ma non ai. Sì alleche vendono alcolici, a patto che questi non si consumino in loco. Niente da fare invece per la(i wine-bar) che sono stati associati ai più classici bar.Per quanto riguarda enoteche e wine-bar c’è un’altra piega che merita attenzione: le due attività infatti, seppur comunemente accorpate, sono invece state distinte tenendo in considerazione iche, per una volta, hanno agito verso il buonsenso . Non una novità da poco se si considera che negli altri Dpcm non era stata presa in considerazione la distinzione per una «svista» come l’ha definita ilDa queste precisazioni nasce la domanda: siamo sicuri che il Governo abbia centrato il problema? La risposta, viene da dire, è:, non l’ha centrato. Perché se il problema è l’assembramento dei giovani per le vie e le piazze delle, togliere la possibilità di acquistare cibo o bevande da qualche parte sì e da qualche parte no, non sembra proprio essere un metodo efficace.Se seguiamo la linea del Governo, si finirebbe ancora per rischiare gli assembramenti tanto temuti: se un gruppo di amici ha voglia di trovarsi pera bersi un drink, lo acquista ae alle 19 lo consuma in compagnia. E allora, a che servono gli orari?Spostando il problema sul tipo di attività: come si può pensare che impedendo l’ai bar si risolva la questione? Sempre quel gruppo dinon può andare al supermercato a comprarsi l’alcolico preferito e duee ritrovarsi comune sempre in quella via o in quella piazza per il loro aperitivo? Qualcuno potrebbe dire che allora bisognerebbe impedire la vendita di alcolici a tutti, che siano bar, ristoranti oo enoteche, per la serie: o tutti o nessuno. Ma in questo caso si apre un buco nella norma: perché impedire a tutti la vendita di alcolici? Ci sono anche quelli, e sono in molti, che vanno al supermercato o in enoteca comprarsi una buona bottiglia di vino per una cenacon la moglie, a casa. Da ricordare che la Lombardia ci aveva provato, conche aveva emanato un'ordinanza così, ma subito l'aveva ritirata recependo l'ira del mondo del vino.E allora, ecco che sfrondando la questione di tutti gli aspetti, si arriva al famigerato nocciolo che è: se davvero laè l’assembramento per le strade, perché non impedire il consumo sul suolo pubblico di cibo e bevande con controlli seri dellee relative sanzioni (salate) per chi sgarra? Idovrebbero avere il coraggio di firmare ordinanze di questo tipo, di qualunque colore sia il proprio Comune. Anche perché pare che le nuove varianti colpiscano proprio i giovani per cui subentrerebbe un serio problema sanitario, da tutelare. E invece, gli stessi sindaci, hanno subito attaccato: «Con una mano si chiudono lee con l'altra si elimina il divieto di asporto per tutti dopo le 18 - ha detto il presidente dell'Anci, sindaco di Bari - favorendo così di fatto gli assembramenti nei luoghi della movida e nei pressi di bar e locali frequentati per lo più dai ragazzi. Se si consente l'asporto di bevande esi favoriscono gli assembramenti. Lo abbiamo detto e ripetuto al precedente governo così come all'attuale. Anche oggi. Le uniche misure di restrizione sembrano riguardare le lezioni in presenza. Così non va».«Gli stessiche il Governo dice di voler preservare dai luoghi del contagio, consentendo la sospensione delle lezioni in presenza, vengono autorizzati adi luoghi della movida. Sinceramente così a non capire il senso delle norme non sono soltanto genitori, ragazzi e cittadini in genere, ma anche noi sindaci che rischiamo di diventare solo il bersaglio delle richieste di fare controlli senza averne neanche la competenza. Ci aspettiamo quantomeno unavisto che nessun componente dell'esecutivo presente nella cabina di regia ha sollevato l'argomento né ha parlato di questadi liberalizzazione dell'asporto che si stava pensando di introdurre», conclude il presidente dell'La decisione del Dpcm è stata contestata anche dalla Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe): «Invece che andare avanti, torniamo indietro - ha detto amaro il presidente,- perché avevamo nutrito speranze sulla possibilità di aprire i ristoranti in zona gialla ae invece si è pensato ad una norma che va nella direzione opposta. La gente ha voglia di libertà (giustamente) e sfrutta tutti i momenti possibili, soprattutto negli ultimi giorni prima della retrocessione ad una zona di colore più severo; detto questo le regole sugli orari del Governo non fanno altro che spostare ingli assembramenti, che così diventano incontrollabili. Basterebbe ampliare la fascia oraria di apertura dei pubblici esercizi per consentire a tutti di vivere gli stessi nel pieno rispetto delle regole. I ristoranti insomma devono essere una, non un problema».Una battaglia quella della Fipe che va avanti ormai da un anno, ma che non trova aperture concrete al di là di belle. Dal canto loro i bar si sentono un’altra volta inutilmente penalizzati: «Non c’è logica nemmeno in questa decisione - spiega, dell’ Estremadura Cafè di Verbania - il problema non possono essere i bar, quando gli alcolici li si possono acquistare comodamente al supermercato. È un’altradata a noi con la scusa dell’arginare la movida. La verità è che la movida è incontrollata, nessuno monitora la situazione ed è una. Io da un anno a questa parte non ho mai ricevuto un controllo nel mio locale, ma lo vorrei per far vedere che rispetto ie perché così chi di dovere potrebbe andare in altri locali dove, al contrario, tutte le norme non sono rispettate. Idevono diventare seri e diffusi e i gestori irregolari devono essere puniti non con 400 euro di multa e il locale chiuso 5 giorni, ma con 4mila euro di multa, un mese di chiusura e la revoca della licenza in caso di reiterazione»., del Boutique 12 di Milano, solleva poi una grande questione che meriterebbe di avere lasu tutti gli altri lavori portati avanti dalle associazioni e dagli addetti ai lavori dell’Horeca di questi tempi, ovvero eliminare la differenza tra bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, enoteche e stabilire un’unicache normi e tuteli chi ha una licenza di pubblico esercizio, quale esso sia. Del resto negli ultimi tempi la, positiva, è quella di fare di tutto un po’ nel proprio locale . «Non si può più accettare il fatto che alcunipossano lavorare e altri no - dice Esposito - non si può pensare che i bar sulla strada non possono lavorare e quelli nei centri commerciali o in altre strutture sì. Anche perché lì ci sono irregolarità, come rilevato dai controlli dei Nas nei bar degli ospedali nei giorni scorsi. Io credo ci sia un problema di mancanza di competenze, l’accoglienza ha bisogno di unche abbia fatto gavetta in questo settore».Sulla questione enoteche è intervenuto invece, presidente di- Associazione italiana enoteche: «Ci speravamo in questa novità decretata dal Dpcm - ha detto - perché abbiamo lavorato senza polemiche, sottotraccia e senza mai alzare i toni.anche il fatto che ci abbiano avvisato in tempo per poterci organizzare. La differenziazione tra vendita al dettaglio e mescita è fondamentale per la nostra categoria perché ci consente di lavorare serenamente. Ora proveremo a lavorare anche sulla mescita cercando di capire quanto margine ci sia per ottenere delle. Lo faremo nel nostro stile, anche se mi auspico che lungo tutta ladel vino, dal produttore di uva al gestore del locale, ci sia più».