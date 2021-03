Tante parole, poche idee, zero fatti. Che caos sulle sorti del turismo

Primo Piano del 03 marzo 2021 | 08:30

Poche idee e confuse sul turismo

Prima considerazione, vaccinazioni troppo lente

Seconda considerazione, cosa ne è del passaporto vaccinale?

Terza considerazione, che fine hanno fatto i ristori?

Quarta considerazione, Recovery plan a che punto siamo?

Quinta considerazione, mancano le idee

Troppi "faremo" e pochi fatti

a tenerezza prendere atto che l’incontro svoltosi aè stato ex ante denominato “”.Voluto ed organizzato in tempi brevi dal sindaco di Sorrento, ha visto in presenza il ministro del Turismoed in collegamento in rete il presidente della Regione Campania. Successione degli interventi come da galateo istituzionale, bottom up, quindi prima il sindaco, poi il presidente di Regione Campania e poi il Ministro. Cinque considerazioni fondamentali a commento dei lavori.Nocivo a tutti ed a tutto, pertanto anche al inteso come parte del tutto e non come settore a sé da privilegiare per quanto importante sia il suo apporto aldel Paese, la lentezza grave con la quale si sta procedendo alle . Mancano i vaccini, mancano le strutture dove fare le vaccinazioni, di certo non mancano i “vaccinandi”. Secondo il libro dei sogni, poco dignitosamente chiamato “” dal governo precedente, con il mese di marzo sarebbero cominciate le vaccinazioni per gli ultrasessantenni, invece siamo ancora aglied alle categorie (doverosamente) da priorizzare. Vorremo dire, senza procurare involontaria quanto spropositata facezia, che le vaccinazioni stanno procedendo con una “generazione” di ritardo. Un minimo di buon senso, senza essere, virologi ed “esperti”, e si capisce che fino a quando non raggiungeremo la soglia critica di vaccinati, sarà sempre un tragico trastullarsi tra zone gialle, arancioni e rosse, con quanto ciò comporta anche in termini di mobilità. E ciò ci porta alla seconda considerazione.Essa sì, con focus forte sul comparto turistico. Posta l’avvenuta vaccinazione, poco aiuta questo status di “” se non lo si può certificare. E “certificare” molto semplicemente e letteralmente significa “fare certo”. Si è parlato di “passaporto vaccinale”.E’che ha valenza duplice parimenti ai flussi turistici che sono come ben sappiamo “incoming” e “outgoing”. Ai fini di soggetti orbitanti nel comparto del turismo, gli “addetti ai lavori” giusto per capirci, il passaporto vaccinale rende tranquillo ilche arriva. Il quale turista molto probabilmente, per non dire certamente se arriva dall’, è anch’egli vaccinato. In ottica ribaltata, in outgoing, il passaporto vaccinale ci mette, noi turisti, nella condizione di potersenza il rischio del “foglio di via” che nell’impedire accessi a destinazioni programmate nei fatti indurrebbe all’immediato ritorno a casa.Notiamo come il passaporto vaccinale ha un suo efficace effetto: mette vicini (al centro) i vaccinati, così consentendo relazioni normali nella nuova normalità. Di contro vi è effetto centrifugo per i non vaccinati, espulsi dal centro delleverso le periferie costituite da quanti, quale ne sia la motivazione, non risultano vaccinati. Riportare il Paese ad incoming paragonabile a quello dell’era pre Covid, significa che (quasi) tutti dobbiamo essere vaccinati e dobbiamo essere messi nelle condizioni di certificare questo: ecco la necessità del passaporto vaccinale. Una postilla circa la nuova normalità: vita di relazione,, ma comunque dimenticandoci assembramenti. Impensabile personale di sala, di, di accoglienza, sprovvisti di mascherina, igiene carente nei luoghi pubblici. Luoghi pubblici, per definizione, mai affollati. Ristoranti che mai potranno essere affollati, neanche quando saremo in. Ristoranti che dovranno riorganizzarsi e che per intanto soffrono il grave. Ciò ci conduce alla terza considerazione.. Ci sono, non ci sono. Sono arrivati tardi, non ancora sono arrivati. Sono di importi incongrui perché calcolati male.La situazione dei ristori è oramai tragicamente paradossale. Sono praticamente indispensabili per la decente sussistenza di centinaia di migliaia di persone, sospinte aidel vivere civile a causa della sospensione prolungata delle attività. Sono beffardamente aiuti atti a prolungare lo statose il ricevente che, ribadiamolo, ne ha diritto sacrosanto, confonde lo status di “” circoscritto nel tempo, con una sorta di sussidio reddituale di lungo tempo. Chi si attarda sulla linea del ristoro fine a se stesso incontrerà non poche difficoltà nellaHa senso, è obbligo civico ed, erogare i ristori per i motivi suddetti. Denota scarsa lungimiranza il non erogare ristori ulteriori (ristori di scopo) finalizzati al conseguimento delle nuove skills di cui gli operatori del comparto turistico dovranno dotarsi per lavorare bene quando potremo di nuovo “fare turismo”. Nuove, ma anche strutture opportunamente dotate di nuovi standard, per non parlare di nuove infrastrutture (rete dei trasporti e rete digitale prime fra tutte). Ed eccoci alla quarta considerazione: iIl. Ma questi soldi del Recovery Plan arrivano o non arrivano? Ma sì che arrivano, ne siamo certi. Sì, ma quando? E quanti? Ma dovremo restituirli (dovranno restituirli gli infanti di oggi) oppure sono un grazioso cadeaux ? Nelle more ci si accapiglia su come spenderli, facendo, molto probabilmente voluta, tra spesa corrente ed. Il comparto del turismo dovrebbe beneficiarne prima degli altri e più degli altri perché è strategico per il nuovo sviluppo del Paese. Sì, appunto, ma per spesa corrente che il più delle volte significa soldi a pioggia a soddisfacimento di voraci clientele oppure per investimenti strategici atti, essi sì, a dare volto nuovo e vincente all’offerta turistica del Belpaese? E qui subentra la quinta considerazione.Terrorizza la constatazione di quanto carente sia attualmente quella che è, in momento di flesso epocale, la risorsa più preziosa. Più preziosa del. La risorsa preziosa di cui vi è paurosa carenza, sono le Le idee forza , quelle idee capaci di fare immaginare lo stato desiderato, concorrere a progettarlo e poi ad attuarlo. Certo, immigrano braccia (comunque necessarie), soggetti sbandati e/o facilmente sbandabili,del sommerso, ed emigrano i migliori cervelli a cui, come sia, un’istruzione decente la si è pur data se poi trovano accoglienza e lavoro nei centri di ricerca e nei think tank delleArriviamo allache, magia di un ragionamento, ci riporta all’incipit, quando abbiamo affermato che fa tenerezza l’atto politico, comunque lodevole e coraggioso del sindaco di Sorrento, nel denominare “Stati Generali del Turismo” la tranquilla successione degli interventi tenutisi secondo cliché. Pericolosamente onnipresente la sindrome da “primo mattino del mondo”. Il ministro Garavaglia, ma ci avremmo giurato, ha proposto un “” con le regioni. Un “tavolo” non si nega a nessuno. A cosa poi serva davvero è dettaglio di poco conto. La sindrome da “primo mattino del mondo” e quindi quella frase che non manca mai “”. E poi il rosario dei “faremo”. Ahi, quanti “faremo”. Ma fino a questo incontro, dove stavate?La posizione acquisita dall’neldelle destinazioni preferite dalmondiale sarà messa in discussione e vincerà quella destinazione Paese che per prima potrà dirsi in maniera documentabile che è “”. Ma poi non sarà più sufficiente neanche essere “Covid free” dal punto di vista sanitario, ma in accezione globale: scevra dalle gabbie di pensiero dell’epoca pre-Covid. Insomma, sarà vincente chi avrà saputo prendersi il rischio dell’innovazione. Si tratta di passare dalla “resistenza alla pandemia” alla “reazione alla pandemia”, onde rafforzare la capacità competitiva nel mercato globale.