Si alza il primo volo di Ego Airways tra made in Italy, menu ad hoc e servizi tailor made

Ego Airways incomincerà a volare a pieno ritmo a partire dal 28 maggio 2021

Dopo l’Italia in arrivo rotte internazionali tra cui Mykons e Ibiza

Collegamenti frequenti tra Nord e Sud Italia

Tornare a volare in piena sicurezza

ancano poche ore al debutto di, nuova compagnia aerea nata da un gruppo di. Il primo volo di linea è previsto oggi 30 marzo con partenza dall’aeroporto die atterraggio aalle 11.45: proprio qui, nelladellae primaper la, l’Embraer 190 “Martina” sarà accolto con la scenografica cerimonia del “water cannon”, rituale che poi sarà ripetuto anche negli aeroporti toccati a seguire, ovvero Lamezia Terme, Catania, Forlì (tutti il 30 marzo), Bari (31 marzo) e Firenze (2 aprile).Dopo i previsti voli inaugurali, Ego Airways incomincerà a volare a pieno ritmo a partire dal 28 maggio 2021: alle primegià annunciate () si aggiungeranno altreed(tra cuie Ibizaper un’offerta ampia e diversificata che punta a conquistare sia chi viaggia per lavoro sia chi ricomincerà, finalmente, a muoversi per vacanza.Ego Airways dà così il via ufficiale al progetto di diventare undinei nostri cieli grazie a collegamenti frequenti tra Nord e Sud del Paese, ma anche grazie a un innovativoche riserva grande attenzione alle diverse esigenze dei passeggeri e a una spiccata sensibilità per i temi dell’e della. Tutto a prezzi sempre concorrenziali.

A proposito di sicurezza in volo, Ego Airways ha adottato le più severe regole per garantire la salute dei propri passeggeri: oltre alla sanificazione regolare nell'intermezzo fra ogni volo, al termine della giornata lavorativa viene effettuato un processo di disinfezione e sanificazione approfondito.

Hub, velivoli e tariffe

Ospitalità su misura

Obiettivo: valorizzare il Made in Italy e la sostenibilità

Il team

Inoltre, gli Embraer 190 della flotta sono dotati didi ultima generazione, che purificano l’interno della cabina mescolando l’aria fresca proveniente dall’esterno: in questo modo si assicura un ricambio totale ogni tre minuti circa, mentre batteri, virus e altre particelle vengono eliminati con un’efficacia superiore al 99%.Infine, il personale di terra e di bordo ha seguito corsi di aggiornamento in merito alle procedure di sanificazione e agli standard di sicurezza richiesti, tenendo conto degli ultimi avvenimenti legati all’epidemia di Covid-19, ma anche delle norme vigenti in precedenza.La flotta sarà presto composta da tre aeromobili Embraer 190. Hub principali l’aeroporto “Ridolfi” di, l’aeroporto Fontanarossa die l’aeroporto Amerigo Vespucci di. Nuovi collegamenti per destinazioni italiane ed estere saranno annunciati nelle prossime settimane.Due le fasce di prezzo, con voli a partire da 48,90 euro, per leJust Go, e da 98,90 euro per la Private, che si differenziano principalmente per tipologia di posto. Entrambe possono essere personalizzate nel corso della prenotazione o al check-in, scegliendo tra le ancillaries a pagamento proposte dalla compagnia.Un servizio tailor made. Possibilità dila propria esperienza di volo tramite sito web: un vero e proprio servizio à la carte che permetterà di acquistare servizi aggiuntivi come, ad esempio, un’da/per l’aeroporto o unper un weekend romantico.(nel rispetto delle ultime prescrizioni Covid-19) a base difreschi italiani, e poi pastiper chi non vuole rinunciare al proprio stile di vita neanche quando viaggia. Un servizio attento in tutte e due le classi di volo, Just Go e Private; uniformi firmate da Andres Romo, direttore creativo di Egv1, società specializzata del settore teamwear; comfort e design a bordo; aeromobili accoglienti con interni estremamente curati: sono alcuni degli ingredienti dell’esperienza di volo targata Ego Airways, che punta a ricreare il savoir-faire italiano anche a diecimila metri di quota.Sugli aerei Ego Airways, inoltre, grazie alla professionalità e preparazione degli assistenti di volo, i passeggeri potranno vivere esperienze di gusto legate tanto al territorio di partenza quanto a quello di destinazione. L’obiettivo finale? Tornare a valorizzare l’unicità del singolo ospite, ascoltando le esigenze e idi ciascun, e al contempo ridare valore al territorio italiano.Inclusività, attenzione all’ambiente,delitaliano e in generale del Made in Italy sono tra i valori che guidano Ego Airways fin dalla sua creazione.Questa filosofia ha ispirato il nuovo vettore sia nella scelta dello staff sia nelle partnership con gli operatori turistici locali. E naturalmente è alla base di tutte le buone pratichea ridurre l’impatto ambientale dei propri voli. Quest’ultimo capitolo, in particolare, tocca molti aspetti deldi bordo, a cominciare daldi cibo e bevande: si va dalla scelta di piatti unici, fino alla preferenza per contenitori e stoviglie di materiale, dalle ciotole in polpa di cellulosa ai bicchieri in Pla trasparente fino agli imballi di carta riciclata.Alla scelta di essere il più possibile, si affianca anche un’attenta selezione di fornitori in grado di garantire riciclo e raccolta differenziata dei rifiuti di bordo. Infine, nella visione ancora più a lungo termine, c’è anche l’obiettivo di riuscire a reinvestire in energie rinnovabili per azzerare le emissioni di CO2.Le redini del vettore sono affidate a, Ceo, nonché ideatore e fondatore di Ego Airways, che porterà nella nuova compagnia aerea le esperienze maturate lavorando per Alitalia, Airbus, Air Europe. Il Coo è, ex pilota di Boeing per Alitalia e Air Europe, mentre il presidente è l’imprenditore(socio e vicepresidente Ocp Group).E proprio(Officine Cooperatori Piacentini) è l’investitore principale: società di investimenti fondata nel 1980 a Piacenza con l’obiettivo di sviluppare servizi di logistica e per i trasporti via terra, si è successivamente diversificata nel settore farmaceutico e attualmente ha investito in ambito energetico e in quello dell’intelligenza artificiale. Hanno partecipato al progetto fin dall’inizio Gabriella Vanlamsweerde, responsabile Tour Operator; Marilena Bisio, responsabile commerciale; Denise Zatti, responsabile marketing e Veronica Posteraro, eesponsabile Alleanze Estero