Ristoranti aperti dopo Pasqua? Niente automatismi, la stretta dura fino al 30 aprile

Primo Piano del 31 marzo 2021 | 16:12

C

Per le riaperture, niente automatismi. Le deroghe per bar e ristoranti passano dal Governo

Riaperture e viaggi: i temi caldi all'interno della maggioranza

Le prime indicazioni della bozza

Scontro di governo sull’ipotesi di aprire i ristoranti a pranzo

Confindustria Alberghi: non possiamo attendere il green pass, organizziamoci

osa succederà dopo? Si potranno o no riaprire i ristoranti a pranzo? Risposte il Consiglio dei ministri del 31 marzo sta cercando di mettere a punto e inserire nel nuovoin vigore dal 7 al 30 aprile. Scartata l'ipotesi di riaperture automatiche di ristoranti, bar e locali, lesaranno valutate in base ai dati delle Regioni. Compresi quelli sulla campagna vaccinale[IN AGGIORNAMENTO]Le nuovesono destinate a sostituire quelle che scadono il 6 aprile, dopo che l'Italia trascorrerà in zona rossa Pasqua e Pasquetta. Il presidente del Consiglioha già fatto sapere che le misure dipenderanno da un'attenta analisi dell'andamento dei contagi . Il giallo rafforzato che è stato evocato durante la conferenza stampa sulla strategia post-pasquale sembra ancora un miraggio però sebbene rappresenterebbe una boccata d'ossigeno per ristoranti, bar e locali attualmente bloccati al solo delivery e asporto. Una novità che rischia di mettere in difficoltà il fronte dei "" (Pd, M5S e Leu) nel continuo braccio di forza con gli "" (Lega e Forza Italia).Sul tavolo anche il nodo dei viaggi all'estero . Il ministro alla Saluteha firmato un'ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell'Unione Europea, tampone in partenza, quarantena di 5 giorni al rientro e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni per chi viaggia a Pasqua. Il presidente del Consiglio condivide, lo spirito dell'ordinanza è quello di agire come "forte" agli spostamenti. I Paesi dove è possibile andare senza necessità di motivazione, quindi anche per viaggi di piacere, sono 30. La possibilità dinon è certo una novità, era già prevista dai decreti precedenti, ma nelle ultime ore, cavalcato da Giorgia Meloni e Matteo Salvini, ha finito per trasformarsi in un potenziale boomerang per il Governo.E mentre la discussione nella maggioranza è ancora in corso, arrivano le prime indiscrezioni sulladi Dpcm trasmessa alle Regioni. Dal 7 aprile al 30 dello stesso mese dovrebbero quindi essere estese le misure già entrate in vigore il 2 marzo. In questo periodo di tempo, eventuali aperture potranno essere valutate solo nel caso in cui i contagi dovessero scendere sensibilmente. Niente, quindi. Dipende tutto dai dati. Detto diversamente, se unavrà dati da zona gialla sarà lo stesso Governo a valutare un allentamento delle misure. Una prospettiva che consentirebbe la riapertura dialmeno a pranzo con servizio al banco o al tavolo. Fra i dati considerati, però, ci sarà anche ilregionale: il territorio in cui i numeri della pandemia saranno in discesa dovrà dimostrare di essere anche al passo con la campagna vaccinale A livello di ulteriori, in linea con le norme vigenti, sarà mantenuto ildalle 5 alle 22, così come il divieto ditra Regioni fatto salvo i casi di necessità. Rimane anche il criterio del passaggio innon appena il territorio supera i 250 contagi ogni 100mila abitanti. In zona arancione saranno consentite lea parenti e amici (per un massimo di due persone che si spostano verso una sola abitazione privata) che saranno invece vietate in zona rossa.Sulla, invece, confermata la volontà di riaprire almeno nidi, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie fino alla prima media anche in zona rossa. E su questo alle Regioni è stata tolta la possibilità di agire indipendentemente. Mentre al cambio di colore corrisponderà anche un progressivo ritorno degli studenti sui banchi.Nel decreto dovrebbe anche comparire la norma pertutto il personale che lavora nelle strutture sanitarie a vaccinarsi. Da capire se effettivamente l'obbligo sarà esteso anche a chi non è a strettocon i malati. Ma le indiscrezioni vanno verso un provvedimento ampio che dovrebbe arrivare fino alle farmacie. Per chi rifiuta, però, niente licenziamento ma l'attribuzione di nuove mansioni. Nel caso non fosse possibile, il rischio per il lavoratore è quello di andare incontro alla sospensione senza stipendio.Il decreto in discussione in Consiglio dei ministri ha già fatto scattare i primi: «Il documento deve segnare un cambio di passo per il Paese», ha dichiarato, vice-presidente di. «Il Governo ha risposto alle nostre richieste, programmare da subito lefin dalle prossime settimane, se i numeri lo consentiranno. Perché è necessario restituirea persone e imprese dopo tanti mesi così drammatici e difficili e perché gli alberghi sono da sempre pronti ad assicurare un soggiorno in piena sicurezza», ha aggiunto Colaiacovo.L'idea, infatti, è che prima dell'introduzione delqualcosa si possa muovere sul fronte turistico. A partire dall'delle varie strutture e dell'intero settore: «Certificazione di vaccinazione, o immunità post covid, tampone negativo, eventualmente a disposizione degli ospiti addirittura in sede, se richiesto. Così come fanno già oggi molto strutture. I nostridi sicurezza hanno già dimostrato in questi mesi di essere pienamente efficaci anche nei momenti più difficili della pandemia», ha concluso Colaiacovo.